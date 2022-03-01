Салават Юлаев - Трактор 23 Марта прямая трансляция

Текстовая трансляция

60' Матч окончен! «Трактор» на выезде разгромил «Салават Юлаев» — 7:1. Челябинцы здорово проявили себя в атаке, забросив семь шайб. У гостей дубль оформил Гика, по шайбе забросили Бывальцев, Бэйлен, Телегин, Кравцов и Капустин, а уфимцы ответили голом Пустозёрова. Счёт в серии стал 2-2. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

58' 1:7 Кирилл Капустин ГОЛ! Челябинцы организовали быструю атаку! Капустин промчался по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол — шайба пролетела под ловушкой Скрынника!

57' Кулёмин с фланга сместился к центру и бросил низом! Блажиевский принял шайбу на себя.

55' Без пауз идёт игра, команды сохраняют хороший темп и много бросают по воротам.

54' Картаев открылся в центре зоны и бросил с кистей! Шайба пролетела рядом со штангой.

53' Челябинцы выкатились два в два, Пулккинен резко бросил в дальний угол — Скрынник зацепил шабу!

51' Тертышный с левого края выкатился на ворота и бросил в ближний угол! Скрынник распластался на льду и накрыл шайбу.

50' Позиционная атака Уфы. Блажиевский накрыл опасный бросок Пустозёрова в нижний угол.

49' Контратаку организовали уфимцы! Пименов вылез на пятак, но челябинцы помешали ему замкнуть.

47' Выстояли уфимцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Тихонов.

47' Момент! Гика вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга — шайба угодила в штангу и отскочила в сторону!

46' Ткачёв на паузе сместился к центру и бросил низом! Хохряков принял шайбу на себя.

45' Виктор Тихонов Удаление у «Салавата». Тихонов в борьбе перед чужими воротами сфолил против Кулика.

43' Бывальцев сместился к центру и с кистей бросил по воротам — Скрынник забрал шайбу.

42' Башкиров вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга! Вилл всё контролировал.

41' Стартовал третий период!

40' Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод, в котором Григорий Панин был удалён до конца встречи после удара в голову Лукаша Седлака. Новость по теме«Зачем ему этот Седлак нужен в середине площадки?» Вайсфельд — об удалении Панина40'Перерыв! 6:1 в пользу «Трактора» после 40 минут. Челябинцы мощно провели второй период, забросив четыре безответные шайбы. Конечно, на игре сказалось удаление Панина до конца игры за жёсткий удар в голову Седлаку.

39' 1:6 Алексей Бывальцев ГОЛ! Челябинцы после перехвата организовали быструю атаку! Бывальцев убежал по левому флангу и с острого угла пробил Скрынника! Не лучшим образом здесь сыграл голкипер уфимцев.

38' Кулёмин прорвался по флангу, сместился к центру и бросил низом! Шайба после рикошета прошла рядом со штангой.

37' Науменков подключился к атаке и с кистей бросил по воротам! Вилл отразил шайбу в сторону.

35' Уверенно челябинцы провели меньшинство. Вернулся на лёд Блажиевский.

34' Хафизуллин сделал перевод на правый край, Кадейкин в касание бросил низом, но не дошла шайба до ворот.

33' Артём Блажиевский Удаление у «Трактора». Блажиевский за задержку соперника получил малый штраф.

32' «Салават Юлаев» в полном составе.

32' И ещё момент! Бывальцев на фланге обыграл Коледова и под углом вылез на ворота, но в последний момент сошла шайба с клюшки у форварда.

31' 1:5 Виталий Кравцов ГОЛ! Яруллин приложился от синей линии, Кравцов подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в ворота!

30' Челябинцы заперли соперника в зоне! Кравцов не сумел добить шайбу с пятак — Скрынник выручил!

29' Бывальцев выкатился по центру и с кистей бросил в дальний угол! Скрынник выставил ловушку и забрал шайбу.

29' «Трактор» в полном составе. Челябинцы проведут три минуты в большинстве.

28' Александр Скрынник Скрынник вошёл в игру вместо Шарыченкова.

28' 1:4 Сергей Телегин ГОЛ! Челябинцы выиграли борьбу и втроём рванули в контратаку! Калинин сделал пас в центр, Телегин принял шайбу и с кистей бросил точно в девятку!

27' Григорий Панин Судьи изучили повтор и выписали Панину 5+20 за удар в голову. И ещё он получил пять минут за драку.

27' Ник Бэйлен Бэйлен получил пять минут штрафа как зачинщик драки.

27' Ник Бэйлен Бэйлен сцепился с Паниным! Ник нанёс несколько серьёзных ударов, а затем повалил Григория на лёд.

27' Григорий Панин Панин в средней зоне жёстко встретил Седлака! Получился удар в голову. И тут же возникла драка! А Лукаш только с помощью партнёров смог подняться со льда. Новость по темеЗащитник «Салавата» Панин удалён до конца матча за жёсткий удар в голову Седлаку и драку27'Бывальцев на скорости влетел в зону и щёлкнул в дальний угол! Шайба пролетела в нескольких метрах от ворот.

26' «Салават Юлаев» в полном составе.

25' Гика сместился на левый край и с кистей бросил по центру ворот! Шарыченков без проблем забрал шайбу.

24' 1:3 Ник Бэйлен ГОЛ! Челябинцы сразу расположились в зоне, Бэйлен получил пас на синей линии и нанёс пушечный бросок в дальнюю девятку! Шарыченков не успел среагировать.

24' Евгений Бирюков Втроём остались уфимцы на 34 секунды! Бирюков рубанул Пулккинена по клюшке и получил малый штраф.

23' Бывальцев с левого края бросил по воротам! Калинин поборолся на пятаке и попытался добить — Шарыченков зафиксировал шайбу.

22' Динар Хафизуллин Удаление у «Салавата». Хафизуллин толкнул Седлака на борт и получил малый штраф.

22' Момент! Хафизуллин набросил от синей линии, Тихонов боролся, но не сумел добить с пятака!

21' Тертышный прорвался по флангу и с кистей бросил под перекладину! Шарыченков намертво забрал шайбу.

21' «Трактор» в полном составе.

21' Стартовал второй период!

20' Перерыв! 2:1 в пользу «Трактора» после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период, команды создали много моментов. У челябинцев дубль оформил Гика, а уфимцы ответили шайбой Пустозёрова. В концовке хозяева устроили навал, но не смогли пробить Вилла.

20' Шмелёв под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Вилла! И тут же вернулся четвёртый полевой у «Трактора».

19' Уфимцы устроили навал! Кадейкин из убойной позиции не сумел послать шайбу в ворота.

19' Уфимцы расположились в зоне, Шмелёв получил пас на ход и с кистей резко бросил в дальний угол — Вилл растянулся в шпагате и забрал шайбу.

19' Теэму Пулккинен Втроём остались челябинцы на 1.15! Судьи зафиксировали нарушение численного состава — Пулккинен отправился отбывать штраф.

18' Евгений Кулик Удаление у «Трактора». Кулик за выброс шайбы получил малый штраф.

18' 1:2 Алексей Пустозёров ГОЛ! Пименов накрыл Телегина перед чужими воротами, отобрал шайбу и бросил с острого угла — Вилл щитком среагировал! Но Пустозёров подкараулил отскок и добил шайбу с пятака.

17' 0:2 Томаш Гика ГОЛ! Челябинцы выиграли вбрасывание, Кулик сделал скидку на Гику, который от синей линии послал шайбу в дальний угол! Шарыченкову закрыли обзор на пятаке.

16' По броскам в створ преимущество у «Трактора» — 9:6. Активнее выглядят челябинцы.

15' Бэйлен получил пас на синей линии и зарядил в нижний угол! Шарыченков щитком отразил шайбу.

13' Потапов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс от синей линии! Шарыченков всё перекрыл щитками.

12' Пилут подключился по левому флангу и щёлкнул низом! Но не дошла шайба до Шарыченкова.

11' Пустозёров ушёл за ворота и отдал на пятак! Пименов с неудобной руки бросил верхом — Вилл плечом зацепил шайбу.

10' Контратака «Трактора»! Кравцов на фланге убежал от двух соперников и сделал перевод на правый край, Ткачёв бросил в нижний угол — Шарыченков переместился и спас уфимцев!

9' Кадейкин сместился на правый край и набросил на пятак! Шайба после рикошета проскакала рядом со штангой.

8' Тихонов на пятаке подставил клюшку под наброс Мухамадуллина! Вилл выставил щиток и отразил шайбу.

7' Позиционная атака Уфы! Вилл справился с дальним броском Панина, а затем среагировал на добивание с пятака!

6' Ткачёв по центру влетел в зону! Уфимцы успели выбить шайбу, помешав Владимиру выкатиться на ворота.

5' Гости совершили перехват, Капустин подхватил шайбу и бросил в верхний угол — Шарыченков ловушкой среагировал.

3' Челябинцы много владеют шайбой на первых минутах, вынуждая уфимцев обороняться. Пока вся игра идёт в зоне «Салавата».

2' Седлак на скорости ворвался в зону, но Хафизуллин здорово отработал и помешал чеху бросить с острого угла.

1' 0:1 Томаш Гика ГОЛ! Челябинцы забили на 46-й секунде! Мухамадуллин попытался выбросить шайбу из зоны, но Гика перехватил, продвинулся вперёд и с кистей бросил в угол — Шарыченков не успел среагировать!

1' Матч начался! Уфимцы выиграли стартовое вбрасывание.

0' Стартовые вратари: Александр Шарыченков — Роман Вилл.