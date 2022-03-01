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Среда 23 марта

17:00  ru Салават Юлаев - Трактор
19:30  ru Динамо М - ЦСКА 21:00  ru Жальгирис - АСВЕЛ 22:30  ru Баскония - Фенербахче 23:00  ru Монако - Олимпиакос
Четверг 24 марта

02:00  ru Торонто - Нью-Джерси 02:00  ru Шарлотт - Нью-Йорк 02:00  ru Индиана - Сакраменто 02:00  ru Детройт - Атланта
02:30  ru Баффало - Питтсбург 02:30  ru Мемфис - Бруклин 02:30  ru Майами - Голден Стэйт 02:30  ru Бостон - Юта
03:00  ru Миннесота - Финикс 03:00  ru Оклахома - Орландо 03:30  ru Даллас - Хьюстон 04:30  ru Колорадо - Ванкувер
05:00  ru Анахайм - Чикаго 05:00  ru Портленд - Сан-Антонио 05:00  ru Лейкерс - Филадельфия 19:00  ru Армения - Черногория
19:30  ru Спартак - СКА 19:30  ru Авангард - Металлург Мг 20:00  ru Эстония - Кипр 20:00  ru Молдова - Казахстан
20:30  ru Анадолу Эфес - Олимпия 21:30  ru Венгрия - Сербия 22:05  ru Маккаби Т-А - Реал Мадрид 02:45  ru Португалия - Турция
22:45  ru Уэльс - Австрия 22:45  ru Италия - Македония 22:45  ru Швеция - Чехия 22:45  ru Шотландия - Польша
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Салават Юлаев - Трактор 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Уфа-Арена (Уфа, Россия), вместимость: 8070
23 марта 2022, среда. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 4-й матч
Салават Юлаев Трактор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Салават Юлаев - Трактор, которое состоится 23 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Уфа-Арена (Уфа, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салават Юлаев
Уфа
Трактор
Челябинск
31РоссияврАлександр Скрынник
39РоссияврАлександр Шарыченков
2РоссиязщПавел Коледов
11РоссиязщГригорий Панин
28РоссиязщАндрей Зубарев
33РоссиязщМихаил Науменков
48РоссиязщЕвгений Бирюков
63РоссиязщДинар Хафизуллин
85РоссиязщШакир Мухамадуллин
9РоссиянпДаниил Скориков
10РоссиянпВиктор Тихонов
17РоссиянпСтепан Санников
19РоссиянпДанил Башкиров
41РоссиянпНиколай Кулёмин
61РоссиянпДанил Алалыкин
62РоссиянпПётр Хохряков
68РоссиянпАртём Пименов
78РоссиянпАлександр Кадейкин
87РоссиянпГлеб Кузьмин
92РоссиянпАлексей Пустозёров
93РоссиянпСергей Шмелёв
98РоссиянпВладислав Картаев
35ЧехияврРоман Вилл
77РоссияврЭмиль Гарипов
20ШвециязщЛоуренс Пилут
33РоссиязщАльберт Яруллин
44РоссиязщЕвгений Кулик
55БеларусьзщНик Бэйлен
72РоссиязщСергей Телегин
81РоссиязщАртём Блажиевский
21РоссиязщАлександр Кирпичников
6ФинляндиянпТеэму Пулккинен
17РоссиянпВячеслав Основин
11ЧехиянпЛукаш Седлак
19РоссиянпВладимир Ткачёв
23БеларусьнпАндрей Стась
28РоссиянпАлексей Бывальцев
38ЧехиянпТомаш Гика
40РоссиянпСергей Калинин
45РоссиянпМихаил Горюнов-Рольгизер
74РоссиянпВиталий Кравцов
54РоссиянпКирилл Капустин
88РоссиянпНикита Тертышный
97РоссиянпАлексей Потапов
Главные тренеры
ФинляндияТоми Лямся
РоссияАнвар Рафаилович Гатиятулин
История личных встреч
21.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Салават Юлаев3 : 1Трактор
19.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Трактор4 : 1Салават Юлаев
17.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Трактор0 : 1Салават Юлаев
19.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Трактор1 : 6Салават Юлаев
11.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Салават Юлаев3 : 2Трактор
09.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Трактор0 : 3Салават Юлаев
07.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Трактор0 : 4Салават Юлаев
05.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Салават Юлаев3 : 2 ОТТрактор
03.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Салават Юлаев1 : 3Трактор
21.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Трактор2 : 1 ОТСалават Юлаев
Текстовая трансляция
60'
Матч окончен! «Трактор» на выезде разгромил «Салават Юлаев» — 7:1. Челябинцы здорово проявили себя в атаке, забросив семь шайб. У гостей дубль оформил Гика, по шайбе забросили Бывальцев, Бэйлен, Телегин, Кравцов и Капустин, а уфимцы ответили голом Пустозёрова. Счёт в серии стал 2-2. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
58'
1:7
Кирилл Капустин
ГОЛ! Челябинцы организовали быструю атаку! Капустин промчался по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол — шайба пролетела под ловушкой Скрынника!
57'
Кулёмин с фланга сместился к центру и бросил низом! Блажиевский принял шайбу на себя.
55'
Без пауз идёт игра, команды сохраняют хороший темп и много бросают по воротам.
54'
Картаев открылся в центре зоны и бросил с кистей! Шайба пролетела рядом со штангой.
53'
Челябинцы выкатились два в два, Пулккинен резко бросил в дальний угол — Скрынник зацепил шабу!
51'
Тертышный с левого края выкатился на ворота и бросил в ближний угол! Скрынник распластался на льду и накрыл шайбу.
50'
Позиционная атака Уфы. Блажиевский накрыл опасный бросок Пустозёрова в нижний угол.
49'
Контратаку организовали уфимцы! Пименов вылез на пятак, но челябинцы помешали ему замкнуть.
47'
Выстояли уфимцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Тихонов.
47'
Момент! Гика вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга — шайба угодила в штангу и отскочила в сторону!
46'
Ткачёв на паузе сместился к центру и бросил низом! Хохряков принял шайбу на себя.
45'
Виктор Тихонов
Удаление у «Салавата». Тихонов в борьбе перед чужими воротами сфолил против Кулика.
43'
Бывальцев сместился к центру и с кистей бросил по воротам — Скрынник забрал шайбу.
42'
Башкиров вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга! Вилл всё контролировал.
41'
Стартовал третий период!
40'
Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод, в котором Григорий Панин был удалён до конца встречи после удара в голову Лукаша Седлака. Новость по теме«Зачем ему этот Седлак нужен в середине площадки?» Вайсфельд — об удалении Панина40'Перерыв! 6:1 в пользу «Трактора» после 40 минут. Челябинцы мощно провели второй период, забросив четыре безответные шайбы. Конечно, на игре сказалось удаление Панина до конца игры за жёсткий удар в голову Седлаку.
39'
1:6
Алексей Бывальцев
ГОЛ! Челябинцы после перехвата организовали быструю атаку! Бывальцев убежал по левому флангу и с острого угла пробил Скрынника! Не лучшим образом здесь сыграл голкипер уфимцев.
38'
Кулёмин прорвался по флангу, сместился к центру и бросил низом! Шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
37'
Науменков подключился к атаке и с кистей бросил по воротам! Вилл отразил шайбу в сторону.
35'
Уверенно челябинцы провели меньшинство. Вернулся на лёд Блажиевский.
34'
Хафизуллин сделал перевод на правый край, Кадейкин в касание бросил низом, но не дошла шайба до ворот.
33'
Артём Блажиевский
Удаление у «Трактора». Блажиевский за задержку соперника получил малый штраф.
32'
«Салават Юлаев» в полном составе.
32'
И ещё момент! Бывальцев на фланге обыграл Коледова и под углом вылез на ворота, но в последний момент сошла шайба с клюшки у форварда.
31'
1:5
Виталий Кравцов
ГОЛ! Яруллин приложился от синей линии, Кравцов подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в ворота!
30'
Челябинцы заперли соперника в зоне! Кравцов не сумел добить шайбу с пятак — Скрынник выручил!
29'
Бывальцев выкатился по центру и с кистей бросил в дальний угол! Скрынник выставил ловушку и забрал шайбу.
29'
«Трактор» в полном составе. Челябинцы проведут три минуты в большинстве.
28'
Александр Скрынник
Скрынник вошёл в игру вместо Шарыченкова.
28'
1:4
Сергей Телегин
ГОЛ! Челябинцы выиграли борьбу и втроём рванули в контратаку! Калинин сделал пас в центр, Телегин принял шайбу и с кистей бросил точно в девятку!
27'
Григорий Панин
Судьи изучили повтор и выписали Панину 5+20 за удар в голову. И ещё он получил пять минут за драку.
27'
Ник Бэйлен
Бэйлен получил пять минут штрафа как зачинщик драки.
27'
Ник Бэйлен
Бэйлен сцепился с Паниным! Ник нанёс несколько серьёзных ударов, а затем повалил Григория на лёд.
27'
Григорий Панин
Панин в средней зоне жёстко встретил Седлака! Получился удар в голову. И тут же возникла драка! А Лукаш только с помощью партнёров смог подняться со льда. Новость по темеЗащитник «Салавата» Панин удалён до конца матча за жёсткий удар в голову Седлаку и драку27'Бывальцев на скорости влетел в зону и щёлкнул в дальний угол! Шайба пролетела в нескольких метрах от ворот.
26'
«Салават Юлаев» в полном составе.
25'
Гика сместился на левый край и с кистей бросил по центру ворот! Шарыченков без проблем забрал шайбу.
24'
1:3
Ник Бэйлен
ГОЛ! Челябинцы сразу расположились в зоне, Бэйлен получил пас на синей линии и нанёс пушечный бросок в дальнюю девятку! Шарыченков не успел среагировать.
24'
Евгений Бирюков
Втроём остались уфимцы на 34 секунды! Бирюков рубанул Пулккинена по клюшке и получил малый штраф.
23'
Бывальцев с левого края бросил по воротам! Калинин поборолся на пятаке и попытался добить — Шарыченков зафиксировал шайбу.
22'
Динар Хафизуллин
Удаление у «Салавата». Хафизуллин толкнул Седлака на борт и получил малый штраф.
22'
Момент! Хафизуллин набросил от синей линии, Тихонов боролся, но не сумел добить с пятака!
21'
Тертышный прорвался по флангу и с кистей бросил под перекладину! Шарыченков намертво забрал шайбу.
21'
«Трактор» в полном составе.
21'
Стартовал второй период!
20'
Перерыв! 2:1 в пользу «Трактора» после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период, команды создали много моментов. У челябинцев дубль оформил Гика, а уфимцы ответили шайбой Пустозёрова. В концовке хозяева устроили навал, но не смогли пробить Вилла.
20'
Шмелёв под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Вилла! И тут же вернулся четвёртый полевой у «Трактора».
19'
Уфимцы устроили навал! Кадейкин из убойной позиции не сумел послать шайбу в ворота.
19'
Уфимцы расположились в зоне, Шмелёв получил пас на ход и с кистей резко бросил в дальний угол — Вилл растянулся в шпагате и забрал шайбу.
19'
Теэму Пулккинен
Втроём остались челябинцы на 1.15! Судьи зафиксировали нарушение численного состава — Пулккинен отправился отбывать штраф.
18'
Евгений Кулик
Удаление у «Трактора». Кулик за выброс шайбы получил малый штраф.
18'
1:2
Алексей Пустозёров
ГОЛ! Пименов накрыл Телегина перед чужими воротами, отобрал шайбу и бросил с острого угла — Вилл щитком среагировал! Но Пустозёров подкараулил отскок и добил шайбу с пятака.
17'
0:2
Томаш Гика
ГОЛ! Челябинцы выиграли вбрасывание, Кулик сделал скидку на Гику, который от синей линии послал шайбу в дальний угол! Шарыченкову закрыли обзор на пятаке.
16'
По броскам в створ преимущество у «Трактора» — 9:6. Активнее выглядят челябинцы.
15'
Бэйлен получил пас на синей линии и зарядил в нижний угол! Шарыченков щитком отразил шайбу.
13'
Потапов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс от синей линии! Шарыченков всё перекрыл щитками.
12'
Пилут подключился по левому флангу и щёлкнул низом! Но не дошла шайба до Шарыченкова.
11'
Пустозёров ушёл за ворота и отдал на пятак! Пименов с неудобной руки бросил верхом — Вилл плечом зацепил шайбу.
10'
Контратака «Трактора»! Кравцов на фланге убежал от двух соперников и сделал перевод на правый край, Ткачёв бросил в нижний угол — Шарыченков переместился и спас уфимцев!
9'
Кадейкин сместился на правый край и набросил на пятак! Шайба после рикошета проскакала рядом со штангой.
8'
Тихонов на пятаке подставил клюшку под наброс Мухамадуллина! Вилл выставил щиток и отразил шайбу.
7'
Позиционная атака Уфы! Вилл справился с дальним броском Панина, а затем среагировал на добивание с пятака!
6'
Ткачёв по центру влетел в зону! Уфимцы успели выбить шайбу, помешав Владимиру выкатиться на ворота.
5'
Гости совершили перехват, Капустин подхватил шайбу и бросил в верхний угол — Шарыченков ловушкой среагировал.
3'
Челябинцы много владеют шайбой на первых минутах, вынуждая уфимцев обороняться. Пока вся игра идёт в зоне «Салавата».
2'
Седлак на скорости ворвался в зону, но Хафизуллин здорово отработал и помешал чеху бросить с острого угла.
1'
0:1
Томаш Гика
ГОЛ! Челябинцы забили на 46-й секунде! Мухамадуллин попытался выбросить шайбу из зоны, но Гика перехватил, продвинулся вперёд и с кистей бросил в угол — Шарыченков не успел среагировать!
1'
Матч начался! Уфимцы выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Стартовые вратари: Александр Шарыченков — Роман Вилл.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
3 : 2
ЦСКА
Динамо М
4 : 2
Динамо М
ЦСКА
1 : 2
Динамо М
ЦСКА
23.03
ЦСКА
Динамо М
25.03
Динамо М
ЦСКА
27.03
ЦСКА
Динамо М
29.03
3
0
9
5
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
1 : 6
СКА
Спартак
2 : 1
Спартак
СКА
1 : 2
Спартак
СКА
24.03
СКА
Спартак
26.03
Спартак
СКА
28.03
СКА
Спартак
30.03
2
1
5
8
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
4 : 1
Салават Юлаев
Трактор
3 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 7
Трактор
Салават Юлаев
25.03
Салават Юлаев
Трактор
27.03
Трактор
Салават Юлаев
29.03
2
2
12
6
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
1 : 8
Металлург Мг
Авангард
5 : 7
Авангард
Металлург Мг
2 : 5
Авангард
Металлург Мг
24.03
Металлург Мг
Авангард
26.03
Авангард
Металлург Мг
28.03
Металлург Мг
Авангард
30.03
1
2
11
17
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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