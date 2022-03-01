Салават Юлаев - Трактор 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Уфа-Арена (Уфа, Россия), вместимость: 8070
23 марта 2022, среда. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 4-й матч
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Салават Юлаев - Трактор, которое состоится 23 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Уфа-Арена (Уфа, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салават Юлаев
Уфа
Трактор
Челябинск
|31
|вр
|Александр Скрынник
|39
|вр
|Александр Шарыченков
|2
|зщ
|Павел Коледов
|11
|зщ
|Григорий Панин
|28
|зщ
|Андрей Зубарев
|33
|зщ
|Михаил Науменков
|48
|зщ
|Евгений Бирюков
|63
|зщ
|Динар Хафизуллин
|85
|зщ
|Шакир Мухамадуллин
|9
|нп
|Даниил Скориков
|10
|нп
|Виктор Тихонов
|17
|нп
|Степан Санников
|19
|нп
|Данил Башкиров
|41
|нп
|Николай Кулёмин
|61
|нп
|Данил Алалыкин
|62
|нп
|Пётр Хохряков
|68
|нп
|Артём Пименов
|78
|нп
|Александр Кадейкин
|87
|нп
|Глеб Кузьмин
|92
|нп
|Алексей Пустозёров
|93
|нп
|Сергей Шмелёв
|98
|нп
|Владислав Картаев
|35
|вр
|Роман Вилл
|77
|вр
|Эмиль Гарипов
|20
|зщ
|Лоуренс Пилут
|33
|зщ
|Альберт Яруллин
|44
|зщ
|Евгений Кулик
|55
|зщ
|Ник Бэйлен
|72
|зщ
|Сергей Телегин
|81
|зщ
|Артём Блажиевский
|21
|зщ
|Александр Кирпичников
|6
|нп
|Теэму Пулккинен
|17
|нп
|Вячеслав Основин
|11
|нп
|Лукаш Седлак
|19
|нп
|Владимир Ткачёв
|23
|нп
|Андрей Стась
|28
|нп
|Алексей Бывальцев
|38
|нп
|Томаш Гика
|40
|нп
|Сергей Калинин
|45
|нп
|Михаил Горюнов-Рольгизер
|74
|нп
|Виталий Кравцов
|54
|нп
|Кирилл Капустин
|88
|нп
|Никита Тертышный
|97
|нп
|Алексей Потапов
Главные тренеры
|Томи Лямся
|Анвар Рафаилович Гатиятулин
История личных встреч
|21.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|3 : 1
|19.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|4 : 1
|17.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|0 : 1
|19.10.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|11.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 2
|09.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|0 : 3
|07.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|0 : 4
|05.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 2 ОТ
|03.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 3
|21.01.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
Текстовая трансляция
60'
Матч окончен! «Трактор» на выезде разгромил «Салават Юлаев» — 7:1. Челябинцы здорово проявили себя в атаке, забросив семь шайб. У гостей дубль оформил Гика, по шайбе забросили Бывальцев, Бэйлен, Телегин, Кравцов и Капустин, а уфимцы ответили голом Пустозёрова. Счёт в серии стал 2-2. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
58'
1:7
Кирилл Капустин
ГОЛ! Челябинцы организовали быструю атаку! Капустин промчался по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол — шайба пролетела под ловушкой Скрынника!
57'
Кулёмин с фланга сместился к центру и бросил низом! Блажиевский принял шайбу на себя.
55'
Без пауз идёт игра, команды сохраняют хороший темп и много бросают по воротам.
54'
Картаев открылся в центре зоны и бросил с кистей! Шайба пролетела рядом со штангой.
53'
Челябинцы выкатились два в два, Пулккинен резко бросил в дальний угол — Скрынник зацепил шабу!
51'
Тертышный с левого края выкатился на ворота и бросил в ближний угол! Скрынник распластался на льду и накрыл шайбу.
50'
Позиционная атака Уфы. Блажиевский накрыл опасный бросок Пустозёрова в нижний угол.
49'
Контратаку организовали уфимцы! Пименов вылез на пятак, но челябинцы помешали ему замкнуть.
47'
Выстояли уфимцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Тихонов.
47'
Момент! Гика вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга — шайба угодила в штангу и отскочила в сторону!
46'
Ткачёв на паузе сместился к центру и бросил низом! Хохряков принял шайбу на себя.
45'
Виктор Тихонов
Удаление у «Салавата». Тихонов в борьбе перед чужими воротами сфолил против Кулика.
43'
Бывальцев сместился к центру и с кистей бросил по воротам — Скрынник забрал шайбу.
42'
Башкиров вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга! Вилл всё контролировал.
41'
Стартовал третий период!
40'
Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод, в котором Григорий Панин был удалён до конца встречи после удара в голову Лукаша Седлака. Новость по теме«Зачем ему этот Седлак нужен в середине площадки?» Вайсфельд — об удалении Панина40'Перерыв! 6:1 в пользу «Трактора» после 40 минут. Челябинцы мощно провели второй период, забросив четыре безответные шайбы. Конечно, на игре сказалось удаление Панина до конца игры за жёсткий удар в голову Седлаку.
39'
1:6
Алексей Бывальцев
ГОЛ! Челябинцы после перехвата организовали быструю атаку! Бывальцев убежал по левому флангу и с острого угла пробил Скрынника! Не лучшим образом здесь сыграл голкипер уфимцев.
38'
Кулёмин прорвался по флангу, сместился к центру и бросил низом! Шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
37'
Науменков подключился к атаке и с кистей бросил по воротам! Вилл отразил шайбу в сторону.
35'
Уверенно челябинцы провели меньшинство. Вернулся на лёд Блажиевский.
34'
Хафизуллин сделал перевод на правый край, Кадейкин в касание бросил низом, но не дошла шайба до ворот.
33'
Артём Блажиевский
Удаление у «Трактора». Блажиевский за задержку соперника получил малый штраф.
32'
«Салават Юлаев» в полном составе.
32'
И ещё момент! Бывальцев на фланге обыграл Коледова и под углом вылез на ворота, но в последний момент сошла шайба с клюшки у форварда.
31'
1:5
Виталий Кравцов
ГОЛ! Яруллин приложился от синей линии, Кравцов подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в ворота!
30'
Челябинцы заперли соперника в зоне! Кравцов не сумел добить шайбу с пятак — Скрынник выручил!
29'
Бывальцев выкатился по центру и с кистей бросил в дальний угол! Скрынник выставил ловушку и забрал шайбу.
29'
«Трактор» в полном составе. Челябинцы проведут три минуты в большинстве.
28'
Александр Скрынник
Скрынник вошёл в игру вместо Шарыченкова.
28'
1:4
Сергей Телегин
ГОЛ! Челябинцы выиграли борьбу и втроём рванули в контратаку! Калинин сделал пас в центр, Телегин принял шайбу и с кистей бросил точно в девятку!
27'
Григорий Панин
Судьи изучили повтор и выписали Панину 5+20 за удар в голову. И ещё он получил пять минут за драку.
27'
Ник Бэйлен
Бэйлен получил пять минут штрафа как зачинщик драки.
27'
Ник Бэйлен
Бэйлен сцепился с Паниным! Ник нанёс несколько серьёзных ударов, а затем повалил Григория на лёд.
27'
Григорий Панин
Панин в средней зоне жёстко встретил Седлака! Получился удар в голову. И тут же возникла драка! А Лукаш только с помощью партнёров смог подняться со льда. Новость по темеЗащитник «Салавата» Панин удалён до конца матча за жёсткий удар в голову Седлаку и драку27'Бывальцев на скорости влетел в зону и щёлкнул в дальний угол! Шайба пролетела в нескольких метрах от ворот.
26'
«Салават Юлаев» в полном составе.
25'
Гика сместился на левый край и с кистей бросил по центру ворот! Шарыченков без проблем забрал шайбу.
24'
1:3
Ник Бэйлен
ГОЛ! Челябинцы сразу расположились в зоне, Бэйлен получил пас на синей линии и нанёс пушечный бросок в дальнюю девятку! Шарыченков не успел среагировать.
24'
Евгений Бирюков
Втроём остались уфимцы на 34 секунды! Бирюков рубанул Пулккинена по клюшке и получил малый штраф.
23'
Бывальцев с левого края бросил по воротам! Калинин поборолся на пятаке и попытался добить — Шарыченков зафиксировал шайбу.
22'
Динар Хафизуллин
Удаление у «Салавата». Хафизуллин толкнул Седлака на борт и получил малый штраф.
22'
Момент! Хафизуллин набросил от синей линии, Тихонов боролся, но не сумел добить с пятака!
21'
Тертышный прорвался по флангу и с кистей бросил под перекладину! Шарыченков намертво забрал шайбу.
21'
«Трактор» в полном составе.
21'
Стартовал второй период!
20'
Перерыв! 2:1 в пользу «Трактора» после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период, команды создали много моментов. У челябинцев дубль оформил Гика, а уфимцы ответили шайбой Пустозёрова. В концовке хозяева устроили навал, но не смогли пробить Вилла.
20'
Шмелёв под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Вилла! И тут же вернулся четвёртый полевой у «Трактора».
19'
Уфимцы устроили навал! Кадейкин из убойной позиции не сумел послать шайбу в ворота.
19'
Уфимцы расположились в зоне, Шмелёв получил пас на ход и с кистей резко бросил в дальний угол — Вилл растянулся в шпагате и забрал шайбу.
19'
Теэму Пулккинен
Втроём остались челябинцы на 1.15! Судьи зафиксировали нарушение численного состава — Пулккинен отправился отбывать штраф.
18'
Евгений Кулик
Удаление у «Трактора». Кулик за выброс шайбы получил малый штраф.
18'
1:2
Алексей Пустозёров
ГОЛ! Пименов накрыл Телегина перед чужими воротами, отобрал шайбу и бросил с острого угла — Вилл щитком среагировал! Но Пустозёров подкараулил отскок и добил шайбу с пятака.
17'
0:2
Томаш Гика
ГОЛ! Челябинцы выиграли вбрасывание, Кулик сделал скидку на Гику, который от синей линии послал шайбу в дальний угол! Шарыченкову закрыли обзор на пятаке.
16'
По броскам в створ преимущество у «Трактора» — 9:6. Активнее выглядят челябинцы.
15'
Бэйлен получил пас на синей линии и зарядил в нижний угол! Шарыченков щитком отразил шайбу.
13'
Потапов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс от синей линии! Шарыченков всё перекрыл щитками.
12'
Пилут подключился по левому флангу и щёлкнул низом! Но не дошла шайба до Шарыченкова.
11'
Пустозёров ушёл за ворота и отдал на пятак! Пименов с неудобной руки бросил верхом — Вилл плечом зацепил шайбу.
10'
Контратака «Трактора»! Кравцов на фланге убежал от двух соперников и сделал перевод на правый край, Ткачёв бросил в нижний угол — Шарыченков переместился и спас уфимцев!
9'
Кадейкин сместился на правый край и набросил на пятак! Шайба после рикошета проскакала рядом со штангой.
8'
Тихонов на пятаке подставил клюшку под наброс Мухамадуллина! Вилл выставил щиток и отразил шайбу.
7'
Позиционная атака Уфы! Вилл справился с дальним броском Панина, а затем среагировал на добивание с пятака!
6'
Ткачёв по центру влетел в зону! Уфимцы успели выбить шайбу, помешав Владимиру выкатиться на ворота.
5'
Гости совершили перехват, Капустин подхватил шайбу и бросил в верхний угол — Шарыченков ловушкой среагировал.
3'
Челябинцы много владеют шайбой на первых минутах, вынуждая уфимцев обороняться. Пока вся игра идёт в зоне «Салавата».
2'
Седлак на скорости ворвался в зону, но Хафизуллин здорово отработал и помешал чеху бросить с острого угла.
1'
0:1
Томаш Гика
ГОЛ! Челябинцы забили на 46-й секунде! Мухамадуллин попытался выбросить шайбу из зоны, но Гика перехватил, продвинулся вперёд и с кистей бросил в угол — Шарыченков не успел среагировать!
1'
Матч начался! Уфимцы выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Стартовые вратари: Александр Шарыченков — Роман Вилл.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА4 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА4 : 1
Локомотив
Локомотив2 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив1 : 4
ЦСКА
4
0
15
7
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М3 : 6
Северсталь
Динамо М3 : 4
Северсталь
Северсталь1 : 3
Динамо М
Северсталь2 : 3 ОТ
Динамо М
Динамо М5 : 2
Северсталь
Северсталь3 : 2
Динамо М
Динамо М2 : 1
Северсталь
4
3
21
19
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА8 : 3
Динамо Мн
СКА3 : 1
Динамо Мн
Динамо Мн2 : 3
СКА
Динамо Мн3 : 4
СКА
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор4 : 3
Нефтехимик
Трактор2 : 1
Нефтехимик
Нефтехимик2 : 3 ОТ
Трактор
Нефтехимик2 : 3
Трактор
4
0
12
8
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг2 : 3
Барыс
Металлург Мг6 : 2
Барыс
Барыс3 : 5
Металлург Мг
Барыс2 : 5
Металлург Мг
Металлург Мг3 : 1
Барыс
4
1
21
11
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев2 : 1
Сибирь
Салават Юлаев4 : 2
Сибирь
Сибирь2 : 1 ОТ
Салават Юлаев
Сибирь3 : 6
Салават Юлаев
Салават Юлаев3 : 2
Сибирь
4
1
16
10
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс1 : 2 ОТ
Авангард
Ак Барс2 : 5
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
Авангард2 : 3 ОТ
Ак Барс
Ак Барс4 : 3 ОТ
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW2
| ЦСКА
Динамо М
ЦСКА3 : 2
Динамо М
ЦСКА4 : 2
Динамо М
Динамо М1 : 2
ЦСКА
Динамо М23.03
ЦСКА
ЦСКА25.03
Динамо М
Динамо М27.03
ЦСКА
ЦСКА29.03
Динамо М
3
0
9
5
SFW1
| СКА
Спартак
СКА1 : 6
Спартак
СКА2 : 1
Спартак
Спартак1 : 2
СКА
Спартак24.03
СКА
СКА26.03
Спартак
Спартак28.03
СКА
СКА30.03
Спартак
2
1
5
8
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE2
| Трактор
Салават Юлаев
Трактор0 : 1
Салават Юлаев
Трактор4 : 1
Салават Юлаев
Салават Юлаев3 : 1
Трактор
Салават Юлаев1 : 7
Трактор
Трактор25.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев27.03
Трактор
Трактор29.03
Салават Юлаев
2
2
12
6
SFE1
| Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг1 : 8
Авангард
Металлург Мг5 : 7
Авангард
Авангард2 : 5
Металлург Мг
Авангард24.03
Металлург Мг
Металлург Мг26.03
Авангард
Авангард28.03
Металлург Мг
Металлург Мг30.03
Авангард
1
2
11
17
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0