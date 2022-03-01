Динамо М - ЦСКА 23 Марта прямая трансляция

Текстовая трансляция

60' Всё, прозвучала финальная сирена! ЦСКА одержал сверхволевую победу в матче с московским «Динамо» — 6:3! Динамовцы к середине первого периода заработали преимущество в три шайбы, но армейцы в дальнейшем сумели не только подравнять ситуацию на табло, но и дожать соперника в концовке. Коллектив Сергея Фёдорова, закрыв серию всухую (4-0), становится первым финалистом Западной конференции! Команду Алексея Кудашова благодарим за сезон! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на хоккее!

59' Якимов мог организовать четвёртую динамовскую шайбу, но Федотов успел переместиться!

58' Вышел на лёд пятый полевой в составе «Динамо», но от этого бело-голубым немногим легче.

57' Ефремов не реализовал выход «один в ноль», упёршись в щиток Федотова!

56' 3:6 Никита Нестеров ГОЛ! И ещё один прицельный бросок из правого круга вбрасывания! Нестеров с ходу пальнул в ближний угол ворот! Вновь в большинстве!

55' 3:5 Даррен Диц ГОЛ! Григоренко от лицевой сделал пас на Дица, который докатил до правого круга вбрасывания и мощно в касание зарядил — шайба залетела в сетку ворот!

55' Антон Белов Совсем дела плохи у «Динамо»! Белов неаккуратно сыграл в углу, совершив подножку. Двойное большинство для ЦСКА!

55' «Динамо» и в меньшинстве старается атаковать! Похвально!

54' Егор Зайцев Егор Зайцев получил малый штраф за подножку, а после свистка ещё нарвался на две минуты за грубость! Четыре минуты у ЦСКА есть на попытки реализовать лишнего!

53' 3:4 Сергей Плотников ГОЛ! Длинная «позиционка» динамовцев перешла в голевой контрвыпад армейцев! Заблокировали гости щелчок, а далее Каменев запустил Плотникова по центру к воротам — и Сергей броском с кистей переиграл Ерёменко!

52' 23:27 — небольшое преимущество ЦСКА по броскам в створ.

51' Создали армейцы момент! Соркин опасно бросал после классной подкидки Светлакова на пятак — Ерёменко потащил!

50' Немного игры без ворот. Задержались армейцы в зоне атаки, но в борьбе у бортов.

48' Не воспользовались динамовцы удалением соперника. Артём Сергеев отбыл свой штраф.

47' Прошла поперечная передача на Андрея Сергеева, но бросок после обработки шайбы получился в грудь Федотову!

46' Артём Сергеев Артём Сергеев, выбросив шайбу за пределы площадки, дарит «Динамо» шанс на большинство.

46' Удалась «Динамо» хорошая атака с ходу! Попов принял на себя мощный бросок Миронова от синей линии!

45' Выстояли динамовцы в меньшинстве! Слепышев бросал с ходу после поперечной передачи — в ближний шайба не зашла!

45' И ещё один хлёсткий бросок от Григоренко! Ерёменко и тут справился!

44' Григоренко завершил розыгрыш дальним броском — Ерёменко чётко сработал ловушкой.

43' Андрей Педан А тут ещё и удаление в составе «Динамо». Педан наказан малым штрафом за задержку шайбы руками.

43' Тяжёлые смены пошли для «Динамо» в обороне! ЦСКА насел на ворота соперника!

42' 3:3 Павел Карнаухов ГОЛ! Еремёнко среагировал на бросок от синей линии, отразив шайбу щитком, а Карнаухов, выиграв борьбу у защитника, с разворота добил в ближний угол ворот!

41' Стартовал третий период!

40' Прозвучала сирена на перерыв! Второй период по результативности значительно уступил первому, но и тут мы увидели шайбу в большинстве — Григоренко сократил отставание ЦСКА до минимума, 3:2. Вся борьба ещё впереди!

39' Богдан Киселевич Киселевич, как и Линдберг, получил две минуты штрафа за толчок клюшкой.

39' Оскар Линдберг Линдберг и Киселевич решили потолкаться. Судья выписал обоюдный штраф.

39' Владислав Провольнев Провольнев удалён за задержку соперника клюшкой. Очередь «Динамо» поиграть с численным преимуществом.

38' Слепышев нанёс бросок со входа в зону, но Педан вмешался, выставив клюшку на пути шайбы к воротам «Динамо».

37' Перспективно смотрелась контратака хозяев «три в три», но гости успели закрыть коридор к воротам!

36' Белов не обработал шайбу у чужих ворот, упустив шанс на бросок в упор!

35' Во втором периоде у «Динамо» пропали позиционные атаки. ЦСКА здорово двигает шайбу.

34' Кружат армейцы по зоне соперника. Ерёменко среагировал на неприятный бросок в касание!

33' Ошиблись армейцы с выходом из обороны в атаку, нарвавшись на проброс.

32' Диц закрыл синюю линию, но в бросок вложиться не сумел.

31' 3:2 Михаил Григоренко ГОЛ! После щелчка от синей линии Соркин не дал динамовцам зачистить пятак, шайба отскочила на дальнюю штангу, откуда Григоренко броском в касание поразил цель! Реализовано большинство!

30' Михаил Фисенко Фисенко нарвался на малый штраф, попав клюшкой в лицо Окулову. Большинство для ЦСКА!

29' Дальбек набрасывал от синей линии, Светлаков в борьбе добивал с пятака, но шайба ушла за ворота «Динамо»!

28' Григоренко от правого борта на дальнюю штангу отдавал, но Карнаухов до шайбы не добрался!

27' Провольнев накрыл динамовскую контратаку, жёстко встретив Рашевского! Хороший силовой приём!

26' Окулов мог и сам бросать, но выбрал передачу, к которой партнёр не был готов.

25' Перехватили армейцы шайбу на чужой синей линии, но Светлакову не удалось проскочить мимо Бойкова.

24' Слепышев в одиночку устремился в атаку, но его грамотно притормозили на синей линии.

23' Попов вывел Соркина на бросок с пятака — Ерёменко не пустил шайбу в ворота «Динамо»!

22' Федотов уже не успевал на перемещении закрыть угол ворот, но Миронов бросил по центру, где располагались щитки голкипера!

21' Возобновилась встреча. Второй период!

20' Прозвучала сирена на перерыв! Московское «Динамо» выдало мощнейшую стартовую десятиминутку, за которую удалось забросить три шайбы — Линдберг, Галиев и Шипачёв отличились. Во второй половине периода ЦСКА чаще стал играть в зоне соперника, что помогло один гол отквитать — Светлаков сделал счёт 3:1. Продолжение следует!

19' 3:1 Андрей Светлаков ГОЛ! Светлаков совершил подбор за чужими воротами, а далее из угла с разворота прострелил на пятак, где шайба коварно юркнула под щитками Ерёменко!

18' Справился Ерёменко с броском с ползоны — Соркин угрожал воротам «Динамо»!

17' Войнов в очередной раз зарядил от синей линии — Федотов щитком парировал шайбу!

16' Светлаков на пятак шайбу отправил, но Попову в борьбе не удалось замкнуть дальнюю штангу.

15' Андрей Сергеев по центру подключился в атаку «Динамо», получил шайбу, но бросить не успел.

14' ЦСКА, похоже, начинает приходить в себя после динамовского ошеломительного старта.

13' Нестеров от синей линии совершил наброс, Плотников пытался с пятака подправить, но шайба пришла к Ерёменко.

12' Завершились армейские штрафы, но они не прошли бесследно. Возвращаемся к игре «5 на 5»!

11' Продолжается большинство «Динамо», но уже в формате «5 на 4»!

10' 3:0 Вадим Шипачёв ГОЛ! Шипачёв искал партнёра на пятаке, а затем использовал отскок к штанге, затолкав шайбу за линию ворот! Реализовано большинство!

10' Богдан Киселевич И ещё одно удаление в составе ЦСКА! Киселевич наказан двухминутным штрафом за задержку соперника. «5 на 3»!

10' Артём Сергеев Артём Сергеев удалён за толчок клюшкой. Динамовское большинство!

9' ЦСКА, между прочим, впервые в этом плей-офф уступает в две шайбы! Очень интересно!

8' 2:0 Станислав Галиев ГОЛ! В затяжной динамовской атаке Войнов щёлкнул от синей линии, Федотов шайбу отразил перед собой, а Галиев в борьбе добил в цель!

7' Яковлев контратаку «два в одного» решил завершать сам, но с броском в ближний угол ворот Федотов справился!

6' Белов мощно выстрелил от синей линии — Андрей Сергеев у армейских ворот заблокировал шайбу!

5' Не смогли гости реализовать большинство с первой попытки. Якимов выскочил из штрафного бокса.

4' Вышла шайба из зоны «Динамо». Успевают хозяева сменить четвёрку обороняющихся.

3' Богдан Якимов Якимов наказан малым штрафом за подножку. Большинство для ЦСКА.

1' 1:0 Оскар Линдберг ГОЛ! Мощное начало от «Динамо»! Войнов по центру заехал в зону атаки, шайбу у Вячеслава выбили на подходе к воротам, но прямо на клюшку Линдберга, который резким броском поразил ближний угол армейского створа!

1' Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!

0' Александр Ерёменко против Ивана Федотова — вратарская дуэль нашего матча.