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Динамо М - ЦСКА 23 Марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва (Москва, Россия), вместимость: 11500
23 марта 2022, среда. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 4-й матч
Динамо М ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо М - ЦСКА, которое состоится 23 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
1РоссияврАлександр Ерёменко
60РоссияврИван Бочаров
27РоссиязщВячеслав Войнов
37РоссиязщАндрей Педан
55РоссиязщСергей Бойков
74РоссиязщНикита Новиков
77РоссиязщАнтон Белов
86РоссиязщЕгор Зайцев
94РоссиязщАндрей Миронов
99РоссиязщАндрей Сергеев
10РоссиянпМихаил Фисенко
16РоссиянпПётр Яковлев
22РоссиянпСтанислав Галиев
24ШвециянпОскар Линдберг
31РоссиянпАлександр Петунин
56РоссиянпИван Игумнов
65РоссиянпВладислав Ефремов
76РоссиянпБогдан Якимов
87РоссиянпВадим Шипачёв
88РоссиянпБогдан Тринеев
96РоссиянпДмитрий Рашевский
97РоссиянпАртём Фёдоров
28РоссияврИван Федотов
36ШвецияврАдам Рейдеборн
6ШвециязщКлас Дальбек
44КазахстанзщДаррен Диц
45РоссиязщВладислав Провольнев
55РоссиязщБогдан Киселевич
89РоссиязщНикита Нестеров
93РоссиязщАртём Сергеев
98РоссиязщВладимир Грудинин
7РоссиянпМатвей Гуськов
9РоссиянпАнтон Слепышев
15РоссиянпПавел Карнаухов
16РоссиянпСергей Плотников
22РоссиянпАлександр Попов
25РоссиянпМихаил Григоренко
27РоссиянпМаксим Соркин
63РоссиянпТахир Мингачёв
71РоссиянпКонстантин Окулов
85РоссиянпВиталий Абрамов
87РоссиянпАндрей Светлаков
94РоссиянпВладислав Каменев
96РоссиянпСемён Панкратов
Главные тренеры
РоссияАлексей Николаевич Кудашов
РоссияСергей Викторович Фёдоров
История личных встреч
21.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Динамо М1 : 2ЦСКА
19.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА4 : 2Динамо М
17.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА3 : 2Динамо М
28.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА3 : 4Динамо М
06.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М2 : 3 ОТЦСКА
17.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА2 : 3 БДинамо М
06.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М0 : 3ЦСКА
25.08.2021 Кубок мэра Москвы Группа А ЦСКА2 : 3Динамо М
27.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М4 : 1ЦСКА
01.11.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М4 : 3ЦСКА
Текстовая трансляция
60'
Всё, прозвучала финальная сирена! ЦСКА одержал сверхволевую победу в матче с московским «Динамо» — 6:3! Динамовцы к середине первого периода заработали преимущество в три шайбы, но армейцы в дальнейшем сумели не только подравнять ситуацию на табло, но и дожать соперника в концовке. Коллектив Сергея Фёдорова, закрыв серию всухую (4-0), становится первым финалистом Западной конференции! Команду Алексея Кудашова благодарим за сезон! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на хоккее!
59'
Якимов мог организовать четвёртую динамовскую шайбу, но Федотов успел переместиться!
58'
Вышел на лёд пятый полевой в составе «Динамо», но от этого бело-голубым немногим легче.
57'
Ефремов не реализовал выход «один в ноль», упёршись в щиток Федотова!
56'
3:6
Никита Нестеров
ГОЛ! И ещё один прицельный бросок из правого круга вбрасывания! Нестеров с ходу пальнул в ближний угол ворот! Вновь в большинстве!
55'
3:5
Даррен Диц
ГОЛ! Григоренко от лицевой сделал пас на Дица, который докатил до правого круга вбрасывания и мощно в касание зарядил — шайба залетела в сетку ворот!
55'
Антон Белов
Совсем дела плохи у «Динамо»! Белов неаккуратно сыграл в углу, совершив подножку. Двойное большинство для ЦСКА!
55'
«Динамо» и в меньшинстве старается атаковать! Похвально!
54'
Егор Зайцев
Егор Зайцев получил малый штраф за подножку, а после свистка ещё нарвался на две минуты за грубость! Четыре минуты у ЦСКА есть на попытки реализовать лишнего!
53'
3:4
Сергей Плотников
ГОЛ! Длинная «позиционка» динамовцев перешла в голевой контрвыпад армейцев! Заблокировали гости щелчок, а далее Каменев запустил Плотникова по центру к воротам — и Сергей броском с кистей переиграл Ерёменко!
52'
23:27 — небольшое преимущество ЦСКА по броскам в створ.
51'
Создали армейцы момент! Соркин опасно бросал после классной подкидки Светлакова на пятак — Ерёменко потащил!
50'
Немного игры без ворот. Задержались армейцы в зоне атаки, но в борьбе у бортов.
48'
Не воспользовались динамовцы удалением соперника. Артём Сергеев отбыл свой штраф.
47'
Прошла поперечная передача на Андрея Сергеева, но бросок после обработки шайбы получился в грудь Федотову!
46'
Артём Сергеев
Артём Сергеев, выбросив шайбу за пределы площадки, дарит «Динамо» шанс на большинство.
46'
Удалась «Динамо» хорошая атака с ходу! Попов принял на себя мощный бросок Миронова от синей линии!
45'
Выстояли динамовцы в меньшинстве! Слепышев бросал с ходу после поперечной передачи — в ближний шайба не зашла!
45'
И ещё один хлёсткий бросок от Григоренко! Ерёменко и тут справился!
44'
Григоренко завершил розыгрыш дальним броском — Ерёменко чётко сработал ловушкой.
43'
Андрей Педан
А тут ещё и удаление в составе «Динамо». Педан наказан малым штрафом за задержку шайбы руками.
43'
Тяжёлые смены пошли для «Динамо» в обороне! ЦСКА насел на ворота соперника!
42'
3:3
Павел Карнаухов
ГОЛ! Еремёнко среагировал на бросок от синей линии, отразив шайбу щитком, а Карнаухов, выиграв борьбу у защитника, с разворота добил в ближний угол ворот!
41'
Стартовал третий период!
40'
Прозвучала сирена на перерыв! Второй период по результативности значительно уступил первому, но и тут мы увидели шайбу в большинстве — Григоренко сократил отставание ЦСКА до минимума, 3:2. Вся борьба ещё впереди!
39'
Богдан Киселевич
Киселевич, как и Линдберг, получил две минуты штрафа за толчок клюшкой.
39'
Оскар Линдберг
Линдберг и Киселевич решили потолкаться. Судья выписал обоюдный штраф.
39'
Владислав Провольнев
Провольнев удалён за задержку соперника клюшкой. Очередь «Динамо» поиграть с численным преимуществом.
38'
Слепышев нанёс бросок со входа в зону, но Педан вмешался, выставив клюшку на пути шайбы к воротам «Динамо».
37'
Перспективно смотрелась контратака хозяев «три в три», но гости успели закрыть коридор к воротам!
36'
Белов не обработал шайбу у чужих ворот, упустив шанс на бросок в упор!
35'
Во втором периоде у «Динамо» пропали позиционные атаки. ЦСКА здорово двигает шайбу.
34'
Кружат армейцы по зоне соперника. Ерёменко среагировал на неприятный бросок в касание!
33'
Ошиблись армейцы с выходом из обороны в атаку, нарвавшись на проброс.
32'
Диц закрыл синюю линию, но в бросок вложиться не сумел.
31'
3:2
Михаил Григоренко
ГОЛ! После щелчка от синей линии Соркин не дал динамовцам зачистить пятак, шайба отскочила на дальнюю штангу, откуда Григоренко броском в касание поразил цель! Реализовано большинство!
30'
Михаил Фисенко
Фисенко нарвался на малый штраф, попав клюшкой в лицо Окулову. Большинство для ЦСКА!
29'
Дальбек набрасывал от синей линии, Светлаков в борьбе добивал с пятака, но шайба ушла за ворота «Динамо»!
28'
Григоренко от правого борта на дальнюю штангу отдавал, но Карнаухов до шайбы не добрался!
27'
Провольнев накрыл динамовскую контратаку, жёстко встретив Рашевского! Хороший силовой приём!
26'
Окулов мог и сам бросать, но выбрал передачу, к которой партнёр не был готов.
25'
Перехватили армейцы шайбу на чужой синей линии, но Светлакову не удалось проскочить мимо Бойкова.
24'
Слепышев в одиночку устремился в атаку, но его грамотно притормозили на синей линии.
23'
Попов вывел Соркина на бросок с пятака — Ерёменко не пустил шайбу в ворота «Динамо»!
22'
Федотов уже не успевал на перемещении закрыть угол ворот, но Миронов бросил по центру, где располагались щитки голкипера!
21'
Возобновилась встреча. Второй период!
20'
Прозвучала сирена на перерыв! Московское «Динамо» выдало мощнейшую стартовую десятиминутку, за которую удалось забросить три шайбы — Линдберг, Галиев и Шипачёв отличились. Во второй половине периода ЦСКА чаще стал играть в зоне соперника, что помогло один гол отквитать — Светлаков сделал счёт 3:1. Продолжение следует!
19'
3:1
Андрей Светлаков
ГОЛ! Светлаков совершил подбор за чужими воротами, а далее из угла с разворота прострелил на пятак, где шайба коварно юркнула под щитками Ерёменко!
18'
Справился Ерёменко с броском с ползоны — Соркин угрожал воротам «Динамо»!
17'
Войнов в очередной раз зарядил от синей линии — Федотов щитком парировал шайбу!
16'
Светлаков на пятак шайбу отправил, но Попову в борьбе не удалось замкнуть дальнюю штангу.
15'
Андрей Сергеев по центру подключился в атаку «Динамо», получил шайбу, но бросить не успел.
14'
ЦСКА, похоже, начинает приходить в себя после динамовского ошеломительного старта.
13'
Нестеров от синей линии совершил наброс, Плотников пытался с пятака подправить, но шайба пришла к Ерёменко.
12'
Завершились армейские штрафы, но они не прошли бесследно. Возвращаемся к игре «5 на 5»!
11'
Продолжается большинство «Динамо», но уже в формате «5 на 4»!
10'
3:0
Вадим Шипачёв
ГОЛ! Шипачёв искал партнёра на пятаке, а затем использовал отскок к штанге, затолкав шайбу за линию ворот! Реализовано большинство!
10'
Богдан Киселевич
И ещё одно удаление в составе ЦСКА! Киселевич наказан двухминутным штрафом за задержку соперника. «5 на 3»!
10'
Артём Сергеев
Артём Сергеев удалён за толчок клюшкой. Динамовское большинство!
9'
ЦСКА, между прочим, впервые в этом плей-офф уступает в две шайбы! Очень интересно!
8'
2:0
Станислав Галиев
ГОЛ! В затяжной динамовской атаке Войнов щёлкнул от синей линии, Федотов шайбу отразил перед собой, а Галиев в борьбе добил в цель!
7'
Яковлев контратаку «два в одного» решил завершать сам, но с броском в ближний угол ворот Федотов справился!
6'
Белов мощно выстрелил от синей линии — Андрей Сергеев у армейских ворот заблокировал шайбу!
5'
Не смогли гости реализовать большинство с первой попытки. Якимов выскочил из штрафного бокса.
4'
Вышла шайба из зоны «Динамо». Успевают хозяева сменить четвёрку обороняющихся.
3'
Богдан Якимов
Якимов наказан малым штрафом за подножку. Большинство для ЦСКА.
1'
1:0
Оскар Линдберг
ГОЛ! Мощное начало от «Динамо»! Войнов по центру заехал в зону атаки, шайбу у Вячеслава выбили на подходе к воротам, но прямо на клюшку Линдберга, который резким броском поразил ближний угол армейского створа!
1'
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
0'
Александр Ерёменко против Ивана Федотова — вратарская дуэль нашего матча.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии — 3-0 в пользу ЦСКА.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
3 : 2
ЦСКА
Динамо М
4 : 2
Динамо М
ЦСКА
1 : 2
Динамо М
ЦСКА
3 : 6
ЦСКА
Динамо М
25.03
Динамо М
ЦСКА
27.03
ЦСКА
Динамо М
29.03
4
0
15
8
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
1 : 6
СКА
Спартак
2 : 1
Спартак
СКА
1 : 2
Спартак
СКА
24.03
СКА
Спартак
26.03
Спартак
СКА
28.03
СКА
Спартак
30.03
2
1
5
8
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
4 : 1
Салават Юлаев
Трактор
3 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 7
Трактор
Салават Юлаев
25.03
Салават Юлаев
Трактор
27.03
Трактор
Салават Юлаев
29.03
2
2
12
6
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
1 : 8
Металлург Мг
Авангард
5 : 7
Авангард
Металлург Мг
2 : 5
Авангард
Металлург Мг
24.03
Металлург Мг
Авангард
26.03
Авангард
Металлург Мг
28.03
Металлург Мг
Авангард
30.03
1
2
11
17
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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