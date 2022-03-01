Динамо М - ЦСКА 23 Марта прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва (Москва, Россия), вместимость: 11500
23 марта 2022, среда. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 4-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо М - ЦСКА, которое состоится 23 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
|1
|вр
|Александр Ерёменко
|60
|вр
|Иван Бочаров
|27
|зщ
|Вячеслав Войнов
|37
|зщ
|Андрей Педан
|55
|зщ
|Сергей Бойков
|74
|зщ
|Никита Новиков
|77
|зщ
|Антон Белов
|86
|зщ
|Егор Зайцев
|94
|зщ
|Андрей Миронов
|99
|зщ
|Андрей Сергеев
|10
|нп
|Михаил Фисенко
|16
|нп
|Пётр Яковлев
|22
|нп
|Станислав Галиев
|24
|нп
|Оскар Линдберг
|31
|нп
|Александр Петунин
|56
|нп
|Иван Игумнов
|65
|нп
|Владислав Ефремов
|76
|нп
|Богдан Якимов
|87
|нп
|Вадим Шипачёв
|88
|нп
|Богдан Тринеев
|96
|нп
|Дмитрий Рашевский
|97
|нп
|Артём Фёдоров
|28
|вр
|Иван Федотов
|36
|вр
|Адам Рейдеборн
|6
|зщ
|Клас Дальбек
|44
|зщ
|Даррен Диц
|45
|зщ
|Владислав Провольнев
|55
|зщ
|Богдан Киселевич
|89
|зщ
|Никита Нестеров
|93
|зщ
|Артём Сергеев
|98
|зщ
|Владимир Грудинин
|7
|нп
|Матвей Гуськов
|9
|нп
|Антон Слепышев
|15
|нп
|Павел Карнаухов
|16
|нп
|Сергей Плотников
|22
|нп
|Александр Попов
|25
|нп
|Михаил Григоренко
|27
|нп
|Максим Соркин
|63
|нп
|Тахир Мингачёв
|71
|нп
|Константин Окулов
|85
|нп
|Виталий Абрамов
|87
|нп
|Андрей Светлаков
|94
|нп
|Владислав Каменев
|96
|нп
|Семён Панкратов
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Кудашов
|Сергей Викторович Фёдоров
История личных встреч
|21.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|1 : 2
|19.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|4 : 2
|17.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|3 : 2
|28.12.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.12.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.11.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|06.10.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.08.2021
|Кубок мэра Москвы
|Группа А
|2 : 3
|27.01.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.11.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Текстовая трансляция
60'
Всё, прозвучала финальная сирена! ЦСКА одержал сверхволевую победу в матче с московским «Динамо» — 6:3! Динамовцы к середине первого периода заработали преимущество в три шайбы, но армейцы в дальнейшем сумели не только подравнять ситуацию на табло, но и дожать соперника в концовке. Коллектив Сергея Фёдорова, закрыв серию всухую (4-0), становится первым финалистом Западной конференции! Команду Алексея Кудашова благодарим за сезон! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на хоккее!
59'
Якимов мог организовать четвёртую динамовскую шайбу, но Федотов успел переместиться!
58'
Вышел на лёд пятый полевой в составе «Динамо», но от этого бело-голубым немногим легче.
57'
Ефремов не реализовал выход «один в ноль», упёршись в щиток Федотова!
56'
3:6
Никита Нестеров
ГОЛ! И ещё один прицельный бросок из правого круга вбрасывания! Нестеров с ходу пальнул в ближний угол ворот! Вновь в большинстве!
55'
3:5
Даррен Диц
ГОЛ! Григоренко от лицевой сделал пас на Дица, который докатил до правого круга вбрасывания и мощно в касание зарядил — шайба залетела в сетку ворот!
55'
Антон Белов
Совсем дела плохи у «Динамо»! Белов неаккуратно сыграл в углу, совершив подножку. Двойное большинство для ЦСКА!
55'
«Динамо» и в меньшинстве старается атаковать! Похвально!
54'
Егор Зайцев
Егор Зайцев получил малый штраф за подножку, а после свистка ещё нарвался на две минуты за грубость! Четыре минуты у ЦСКА есть на попытки реализовать лишнего!
53'
3:4
Сергей Плотников
ГОЛ! Длинная «позиционка» динамовцев перешла в голевой контрвыпад армейцев! Заблокировали гости щелчок, а далее Каменев запустил Плотникова по центру к воротам — и Сергей броском с кистей переиграл Ерёменко!
52'
23:27 — небольшое преимущество ЦСКА по броскам в створ.
51'
Создали армейцы момент! Соркин опасно бросал после классной подкидки Светлакова на пятак — Ерёменко потащил!
50'
Немного игры без ворот. Задержались армейцы в зоне атаки, но в борьбе у бортов.
48'
Не воспользовались динамовцы удалением соперника. Артём Сергеев отбыл свой штраф.
47'
Прошла поперечная передача на Андрея Сергеева, но бросок после обработки шайбы получился в грудь Федотову!
46'
Артём Сергеев
Артём Сергеев, выбросив шайбу за пределы площадки, дарит «Динамо» шанс на большинство.
46'
Удалась «Динамо» хорошая атака с ходу! Попов принял на себя мощный бросок Миронова от синей линии!
45'
Выстояли динамовцы в меньшинстве! Слепышев бросал с ходу после поперечной передачи — в ближний шайба не зашла!
45'
И ещё один хлёсткий бросок от Григоренко! Ерёменко и тут справился!
44'
Григоренко завершил розыгрыш дальним броском — Ерёменко чётко сработал ловушкой.
43'
Андрей Педан
А тут ещё и удаление в составе «Динамо». Педан наказан малым штрафом за задержку шайбы руками.
43'
Тяжёлые смены пошли для «Динамо» в обороне! ЦСКА насел на ворота соперника!
42'
3:3
Павел Карнаухов
ГОЛ! Еремёнко среагировал на бросок от синей линии, отразив шайбу щитком, а Карнаухов, выиграв борьбу у защитника, с разворота добил в ближний угол ворот!
41'
Стартовал третий период!
40'
Прозвучала сирена на перерыв! Второй период по результативности значительно уступил первому, но и тут мы увидели шайбу в большинстве — Григоренко сократил отставание ЦСКА до минимума, 3:2. Вся борьба ещё впереди!
39'
Богдан Киселевич
Киселевич, как и Линдберг, получил две минуты штрафа за толчок клюшкой.
39'
Оскар Линдберг
Линдберг и Киселевич решили потолкаться. Судья выписал обоюдный штраф.
39'
Владислав Провольнев
Провольнев удалён за задержку соперника клюшкой. Очередь «Динамо» поиграть с численным преимуществом.
38'
Слепышев нанёс бросок со входа в зону, но Педан вмешался, выставив клюшку на пути шайбы к воротам «Динамо».
37'
Перспективно смотрелась контратака хозяев «три в три», но гости успели закрыть коридор к воротам!
36'
Белов не обработал шайбу у чужих ворот, упустив шанс на бросок в упор!
35'
Во втором периоде у «Динамо» пропали позиционные атаки. ЦСКА здорово двигает шайбу.
34'
Кружат армейцы по зоне соперника. Ерёменко среагировал на неприятный бросок в касание!
33'
Ошиблись армейцы с выходом из обороны в атаку, нарвавшись на проброс.
32'
Диц закрыл синюю линию, но в бросок вложиться не сумел.
31'
3:2
Михаил Григоренко
ГОЛ! После щелчка от синей линии Соркин не дал динамовцам зачистить пятак, шайба отскочила на дальнюю штангу, откуда Григоренко броском в касание поразил цель! Реализовано большинство!
30'
Михаил Фисенко
Фисенко нарвался на малый штраф, попав клюшкой в лицо Окулову. Большинство для ЦСКА!
29'
Дальбек набрасывал от синей линии, Светлаков в борьбе добивал с пятака, но шайба ушла за ворота «Динамо»!
28'
Григоренко от правого борта на дальнюю штангу отдавал, но Карнаухов до шайбы не добрался!
27'
Провольнев накрыл динамовскую контратаку, жёстко встретив Рашевского! Хороший силовой приём!
26'
Окулов мог и сам бросать, но выбрал передачу, к которой партнёр не был готов.
25'
Перехватили армейцы шайбу на чужой синей линии, но Светлакову не удалось проскочить мимо Бойкова.
24'
Слепышев в одиночку устремился в атаку, но его грамотно притормозили на синей линии.
23'
Попов вывел Соркина на бросок с пятака — Ерёменко не пустил шайбу в ворота «Динамо»!
22'
Федотов уже не успевал на перемещении закрыть угол ворот, но Миронов бросил по центру, где располагались щитки голкипера!
21'
Возобновилась встреча. Второй период!
20'
Прозвучала сирена на перерыв! Московское «Динамо» выдало мощнейшую стартовую десятиминутку, за которую удалось забросить три шайбы — Линдберг, Галиев и Шипачёв отличились. Во второй половине периода ЦСКА чаще стал играть в зоне соперника, что помогло один гол отквитать — Светлаков сделал счёт 3:1. Продолжение следует!
19'
3:1
Андрей Светлаков
ГОЛ! Светлаков совершил подбор за чужими воротами, а далее из угла с разворота прострелил на пятак, где шайба коварно юркнула под щитками Ерёменко!
18'
Справился Ерёменко с броском с ползоны — Соркин угрожал воротам «Динамо»!
17'
Войнов в очередной раз зарядил от синей линии — Федотов щитком парировал шайбу!
16'
Светлаков на пятак шайбу отправил, но Попову в борьбе не удалось замкнуть дальнюю штангу.
15'
Андрей Сергеев по центру подключился в атаку «Динамо», получил шайбу, но бросить не успел.
14'
ЦСКА, похоже, начинает приходить в себя после динамовского ошеломительного старта.
13'
Нестеров от синей линии совершил наброс, Плотников пытался с пятака подправить, но шайба пришла к Ерёменко.
12'
Завершились армейские штрафы, но они не прошли бесследно. Возвращаемся к игре «5 на 5»!
11'
Продолжается большинство «Динамо», но уже в формате «5 на 4»!
10'
3:0
Вадим Шипачёв
ГОЛ! Шипачёв искал партнёра на пятаке, а затем использовал отскок к штанге, затолкав шайбу за линию ворот! Реализовано большинство!
10'
Богдан Киселевич
И ещё одно удаление в составе ЦСКА! Киселевич наказан двухминутным штрафом за задержку соперника. «5 на 3»!
10'
Артём Сергеев
Артём Сергеев удалён за толчок клюшкой. Динамовское большинство!
9'
ЦСКА, между прочим, впервые в этом плей-офф уступает в две шайбы! Очень интересно!
8'
2:0
Станислав Галиев
ГОЛ! В затяжной динамовской атаке Войнов щёлкнул от синей линии, Федотов шайбу отразил перед собой, а Галиев в борьбе добил в цель!
7'
Яковлев контратаку «два в одного» решил завершать сам, но с броском в ближний угол ворот Федотов справился!
6'
Белов мощно выстрелил от синей линии — Андрей Сергеев у армейских ворот заблокировал шайбу!
5'
Не смогли гости реализовать большинство с первой попытки. Якимов выскочил из штрафного бокса.
4'
Вышла шайба из зоны «Динамо». Успевают хозяева сменить четвёрку обороняющихся.
3'
Богдан Якимов
Якимов наказан малым штрафом за подножку. Большинство для ЦСКА.
1'
1:0
Оскар Линдберг
ГОЛ! Мощное начало от «Динамо»! Войнов по центру заехал в зону атаки, шайбу у Вячеслава выбили на подходе к воротам, но прямо на клюшку Линдберга, который резким броском поразил ближний угол армейского створа!
1'
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
0'
Александр Ерёменко против Ивана Федотова — вратарская дуэль нашего матча.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии — 3-0 в пользу ЦСКА.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА4 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА4 : 1
Локомотив
Локомотив2 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив1 : 4
ЦСКА
4
0
15
7
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М3 : 6
Северсталь
Динамо М3 : 4
Северсталь
Северсталь1 : 3
Динамо М
Северсталь2 : 3 ОТ
Динамо М
Динамо М5 : 2
Северсталь
Северсталь3 : 2
Динамо М
Динамо М2 : 1
Северсталь
4
3
21
19
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА8 : 3
Динамо Мн
СКА3 : 1
Динамо Мн
Динамо Мн2 : 3
СКА
Динамо Мн3 : 4
СКА
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор4 : 3
Нефтехимик
Трактор2 : 1
Нефтехимик
Нефтехимик2 : 3 ОТ
Трактор
Нефтехимик2 : 3
Трактор
4
0
12
8
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг2 : 3
Барыс
Металлург Мг6 : 2
Барыс
Барыс3 : 5
Металлург Мг
Барыс2 : 5
Металлург Мг
Металлург Мг3 : 1
Барыс
4
1
21
11
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев2 : 1
Сибирь
Салават Юлаев4 : 2
Сибирь
Сибирь2 : 1 ОТ
Салават Юлаев
Сибирь3 : 6
Салават Юлаев
Салават Юлаев3 : 2
Сибирь
4
1
16
10
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс1 : 2 ОТ
Авангард
Ак Барс2 : 5
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
Авангард2 : 3 ОТ
Ак Барс
Ак Барс4 : 3 ОТ
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW2
| ЦСКА
Динамо М
ЦСКА3 : 2
Динамо М
ЦСКА4 : 2
Динамо М
Динамо М1 : 2
ЦСКА
Динамо М3 : 6
ЦСКА
ЦСКА25.03
Динамо М
Динамо М27.03
ЦСКА
ЦСКА29.03
Динамо М
4
0
15
8
SFW1
| СКА
Спартак
СКА1 : 6
Спартак
СКА2 : 1
Спартак
Спартак1 : 2
СКА
Спартак24.03
СКА
СКА26.03
Спартак
Спартак28.03
СКА
СКА30.03
Спартак
2
1
5
8
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE2
| Трактор
Салават Юлаев
Трактор0 : 1
Салават Юлаев
Трактор4 : 1
Салават Юлаев
Салават Юлаев3 : 1
Трактор
Салават Юлаев1 : 7
Трактор
Трактор25.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев27.03
Трактор
Трактор29.03
Салават Юлаев
2
2
12
6
SFE1
| Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг1 : 8
Авангард
Металлург Мг5 : 7
Авангард
Авангард2 : 5
Металлург Мг
Авангард24.03
Металлург Мг
Металлург Мг26.03
Авангард
Авангард28.03
Металлург Мг
Металлург Мг30.03
Авангард
1
2
11
17
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0