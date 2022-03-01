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Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
23 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 23 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1 Канада вр Эрик Комри
37 США вр Коннор Хеллебайк
2 Канада зщ Дилан Демело
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
44 Канада зщ Джош Моррисси
64 Канада зщ Логан Стэнли
88 США зщ Нейт Шмидт
12 Канада нп Дженсен Харкинс
21 США нп Доминик Тонинато
25 США нп Пол Штястны
26 США нп Блейк Уилер
27 Дания нп Николай Элерс
55 Канада нп Марк Шайфли
71 Россия нп Евгений Свечников
77 Канада нп Адам Брукс
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
81 США нп Кайл Коннор
13 США нп Зак Сэнфорд
36 Канада вр Логан Томпсон
39 Канада вр Лоран Броссуа
7 Канада зщ Алекс Пьетранджело
17 Канада зщ Бен Хаттон
27 Канада зщ Ши Теодор
52 Канада зщ Дилан Коглан
65 Канада зщ Зак Хэйс
42 Россия зщ Даниил Мироманов
9 США нп Джек Айкел
10 Канада нп Николя Руа
15 Канада нп Джейк Лешишин
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
21 Канада нп Бретт Хауден
26 Швеция нп Маттиас Янмарк
28 Канада нп Уильям Каррье
41 Канада нп Нолан Патрик
55 Канада нп Киган Колесар
71 Швеция нп Вильям Карлссон
81 Канада нп Джонатан Маршессо
43 США нп Пол Коттер
Главные тренеры
Канада Дэйв Лоури (и.о.)
Канада Питер Дебур
История личных встреч
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 3Вегас Голден Найтс
03.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 5 ОТВиннипег Джетс
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 0Вегас Голден Найтс
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4 ОТВиннипег Джетс
22.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 0Виннипег Джетс
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 6Виннипег Джетс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Вегас Голден Найтс
20.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Виннипег Джетс1 : 2Вегас Голден Найтс
19.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Вегас Голден Найтс3 : 2Виннипег Джетс
17.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Вегас Голден Найтс4 : 2Виннипег Джетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
3 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
4 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Калгари Флэймз6233320816215-1498467,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
8 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
9 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6330522222210-1787861,9
14 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
15 Эдмонтон Ойлерз6329330523214-1997559,5
16 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
17 Даллас Старз6122932124179-1827158,2
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
22 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
23 Сан-Хосе Шаркс6218722627163-1956250,0
24 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
25 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
26 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
27 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
28 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Аризона Койотс6215414038162-2244435,5
31 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9
32 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
3 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
6 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
7 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
11 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
12 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
13 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
14 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Калгари Флэймз6233320816215-1498467,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6330522222210-1787861,9
6 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
7 Эдмонтон Ойлерз6329330523214-1997559,5
8 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
9 Даллас Старз6122932124179-1827158,2
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
12 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
13 Сан-Хосе Шаркс6218722627163-1956250,0
14 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
15 Аризона Койотс6215414038162-2244435,5
16 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
2 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
7 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
8 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
3 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
4 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
5 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
6 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6330522222210-1787861,9
5 Даллас Старз6122932124179-1827158,2
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
8 Аризона Койотс6215414038162-2244435,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6233320816215-1498467,7
2 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
3 Эдмонтон Ойлерз6329330523214-1997559,5
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
6 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
7 Сан-Хосе Шаркс6218722627163-1956250,0
8 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9

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