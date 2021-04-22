Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс прямая трансляция 23.03.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
23 марта 2022, среда. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс, которое состоится 23 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс
Атланта
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
|
10
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
|
3
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
|
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
|
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
|
17
|6
|защ
|Квентин Гримс
|
3
|8
|раз
|Кемба Уокер
|
0
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
|
30
|13
|защ
|Эван Фурнье
|
11
|18
|защ
|Алек Бёркс
|
21
|21
|защ
|Кэм Реддиш
|
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
|
9
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
|
0
|44
|Feron Hunt
|
0
|45
|цен
|Джерико Симс
|
2
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
|
0
|67
|фор
|Тадж Гибсон
|
5
|Очки
|0
|защ
|Дилон Райт
|
2
|1
|фор
|Джален Джонсон
|
0
|2
|защ
|Шариф Купер
|
0
|3
|лёг
|Кевин Хаертер
|
14
|4
|защ
|Скайлар Мэйс
|
0
|5
|лёг
|Кевин Нокс
|
0
|6
|защ
|Лу Уильямс
|
0
|7
|фор
|Тимоте Луваву-Кабарро
|
0
|8
|лёг
|Данило Галлинари
|
10
|10
|цен
|Горги Дьенг
|
0
|11
|раз
|Трей Янг
|
45
|12
|лёг
|Деандре Хантер
|
10
|13
|защ
|Богдан Богданович
|
32
|15
|цен
|Клинт Капела
|
2
|17
|фор
|Оньека Оконгву
|
2
|20
|фор
|Джон Коллинс
|
0
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|16.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 117
|25.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 87
|28.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 99
|03.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|89 : 103
|30.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|113 : 96
|29.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|105 : 94
|27.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|101 : 92
|24.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|105 : 107
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 127
|16.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 112
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|72
|58
|14
|8270-7665
|130
|0,806
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|72
|49
|23
|8256-7873
|121
|0,681
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|72
|47
|25
|7985-7560
|119
|0,653
|11,0
|4
|Майами Хит
|72
|47
|25
|7882-7553
|119
|0,653
|11,0
|5
|Юта Джаз
|72
|45
|27
|8200-7727
|117
|0,625
|13,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|71
|44
|27
|7701-7560
|115
|0,620
|13,5
|7
|Милуоки Бакс
|71
|44
|27
|8159-7901
|115
|0,620
|13,5
|8
|Бостон Селтикс
|73
|45
|28
|8046-7581
|118
|0,616
|13,5
|9
|Даллас Маверикс
|72
|44
|28
|7681-7500
|116
|0,611
|14,0
|10
|Чикаго Буллз
|71
|42
|29
|7951-7881
|113
|0,592
|15,5
|11
|Денвер Наггетс
|72
|42
|30
|8016-7840
|114
|0,583
|16,0
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|73
|42
|31
|8425-8173
|115
|0,575
|16,5
|13
|Кливленд Кавальерс
|72
|41
|31
|7733-7532
|113
|0,569
|17,0
|14
|Торонто Рэпторс
|72
|40
|32
|7823-7728
|112
|0,556
|18,0
|15
|Бруклин Нетс
|72
|38
|34
|8074-8047
|110
|0,528
|20,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|72
|37
|35
|8277-8248
|109
|0,514
|21,0
|17
|Атланта Хоукс
|72
|36
|36
|8135-8072
|108
|0,500
|22,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|73
|36
|37
|7787-7875
|109
|0,493
|22,5
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|72
|31
|41
|8027-8216
|103
|0,431
|27,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|71
|30
|41
|7689-7924
|101
|0,423
|27,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|72
|30
|42
|7636-7698
|102
|0,417
|28,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|72
|30
|42
|7815-7910
|102
|0,417
|28,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|72
|28
|44
|8111-8181
|100
|0,389
|30,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|71
|27
|44
|7624-8108
|98
|0,380
|30,5
|25
|Индиана Пэйсерс
|72
|25
|47
|7988-8147
|97
|0,347
|33,0
|26
|Сакраменто Кингз
|73
|25
|48
|8065-8458
|98
|0,342
|33,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|72
|20
|52
|7423-7993
|92
|0,278
|38,0
|28
|Орландо Мэджик
|73
|20
|53
|7601-8163
|93
|0,274
|38,5
|29
|Детройт Пистонс
|72
|19
|53
|7499-8102
|91
|0,264
|39,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|72
|18
|54
|7845-8508
|90
|0,250
|40,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|72
|47
|25
|7882-7553
|119
|0,653
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|71
|44
|27
|7701-7560
|115
|0,620
|2,5
|3
|Милуоки Бакс
|71
|44
|27
|8159-7901
|115
|0,620
|2,5
|4
|Бостон Селтикс
|73
|45
|28
|8046-7581
|118
|0,616
|2,5
|5
|Чикаго Буллз
|71
|42
|29
|7951-7881
|113
|0,592
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|72
|41
|31
|7733-7532
|113
|0,569
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|72
|40
|32
|7823-7728
|112
|0,556
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|72
|38
|34
|8074-8047
|110
|0,528
|9,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|72
|37
|35
|8277-8248
|109
|0,514
|10,0
|10
|Атланта Хоукс
|72
|36
|36
|8135-8072
|108
|0,500
|11,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|71
|30
|41
|7689-7924
|101
|0,423
|16,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|72
|30
|42
|7636-7698
|102
|0,417
|17,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|72
|25
|47
|7988-8147
|97
|0,347
|22,0
|14
|Орландо Мэджик
|73
|20
|53
|7601-8163
|93
|0,274
|27,5
|15
|Детройт Пистонс
|72
|19
|53
|7499-8102
|91
|0,264
|28,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|72
|58
|14
|8270-7665
|130
|0,806
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|72
|49
|23
|8256-7873
|121
|0,681
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|72
|47
|25
|7985-7560
|119
|0,653
|11,0
|4
|Юта Джаз
|72
|45
|27
|8200-7727
|117
|0,625
|13,0
|5
|Даллас Маверикс
|72
|44
|28
|7681-7500
|116
|0,611
|14,0
|6
|Денвер Наггетс
|72
|42
|30
|8016-7840
|114
|0,583
|16,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|73
|42
|31
|8425-8173
|115
|0,575
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|73
|36
|37
|7787-7875
|109
|0,493
|22,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|72
|31
|41
|8027-8216
|103
|0,431
|27,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|72
|30
|42
|7815-7910
|102
|0,417
|28,0
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|72
|28
|44
|8111-8181
|100
|0,389
|30,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|71
|27
|44
|7624-8108
|98
|0,380
|30,5
|13
|Сакраменто Кингз
|73
|25
|48
|8065-8458
|98
|0,342
|33,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|72
|20
|52
|7423-7993
|92
|0,278
|38,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|72
|18
|54
|7845-8508
|90
|0,250
|40,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|71
|44
|27
|7701-7560
|115
|0,620
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|73
|45
|28
|8046-7581
|118
|0,616
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|72
|40
|32
|7823-7728
|112
|0,556
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|72
|38
|34
|8074-8047
|110
|0,528
|6,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|72
|30
|42
|7636-7698
|102
|0,417
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|71
|44
|27
|8159-7901
|115
|0,620
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|71
|42
|29
|7951-7881
|113
|0,592
|2,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|72
|41
|31
|7733-7532
|113
|0,569
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|72
|25
|47
|7988-8147
|97
|0,347
|19,5
|5
|Детройт Пистонс
|72
|19
|53
|7499-8102
|91
|0,264
|25,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|72
|47
|25
|7882-7553
|119
|0,653
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|72
|37
|35
|8277-8248
|109
|0,514
|10,0
|3
|Атланта Хоукс
|72
|36
|36
|8135-8072
|108
|0,500
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|71
|30
|41
|7689-7924
|101
|0,423
|16,5
|5
|Орландо Мэджик
|73
|20
|53
|7601-8163
|93
|0,274
|27,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|72
|45
|27
|8200-7727
|117
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|72
|42
|30
|8016-7840
|114
|0,583
|3,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|73
|42
|31
|8425-8173
|115
|0,575
|3,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|71
|27
|44
|7624-8108
|98
|0,380
|17,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|72
|20
|52
|7423-7993
|92
|0,278
|25,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|72
|58
|14
|8270-7665
|130
|0,806
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|72
|47
|25
|7985-7560
|119
|0,653
|11,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|73
|36
|37
|7787-7875
|109
|0,493
|22,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|72
|31
|41
|8027-8216
|103
|0,431
|27,0
|5
|Сакраменто Кингз
|73
|25
|48
|8065-8458
|98
|0,342
|33,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|72
|49
|23
|8256-7873
|121
|0,681
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|72
|44
|28
|7681-7500
|116
|0,611
|5,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|72
|30
|42
|7815-7910
|102
|0,417
|19,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|72
|28
|44
|8111-8181
|100
|0,389
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|72
|18
|54
|7845-8508
|90
|0,250
|31,0