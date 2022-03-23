Монако - Олимпиакос прямая трансляция 23.03.2022
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 2500
23 марта 2022, среда. 23:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - Олимпиакос, которое состоится 23 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос
Пирей, Греция
|Очки
|5
|раз
|Пэрис Ли
2
|8
|защ
|Дуэйн Бэйкон
7
|9
|защ
|Лео Вестерманн
0
|10
|фор
|Уильям Томас
0
|11
|фор
|Альфа Диалло
2
|12
|цен
|Брок Мотум
0
|16
|цен
|Джерри Бутсиэль
0
|20
|фор
|Донатас Мотеюнас
2
|24
|защ
|Якуба Уаттара
0
|28
|фор
|Ибраима Фалл Файе
0
|45
|цен
|Донта Холл
0
|55
|раз
|Майк Джеймс
6
|Очки
|0
|защ
|Томас Уолкап
3
|1
|фор
|Куинси Эйси
0
|2
|защ
|Тайлер Дорси
4
|5
|защ
|Яннулис Ларенцакис
0
|10
|цен
|Мустафа Фалль
8
|11
|раз
|Костас Слукас
0
|12
|цен
|Хассан Мартин
0
|14
|фор
|Александар Везенков
5
|15
|фор
|Георгиос Принтезис
0
|16
|лёг
|Костас Папаниколау
2
|17
|фор
|Ливио Жан-Шарль
0
|77
|защ
|Шакилл Маккиссик
0
Главные тренеры
|Звездан Митрович
|Саша Обрадович
|Георгиос Барцокас
История личных встреч
|05.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|86 : 65
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.720
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|25
|0.680
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|24
|0.583
| 6
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
| 7
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.522
| 8
Плей-офф
|Монако
|24
|0.458
|9
|Црвена Звезда
|24
|0.458
|10
|Баскония
|25
|0.400
|11
|Фенербахче
|22
|0.409
|12
|Альба
|23
|0.391
|13
|АСВЕЛ
|25
|0.320
|14
|Панатинаикос
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000