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Монако - Олимпиакос прямая трансляция 23.03.2022

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 2500
23 марта 2022, среда. 23:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур
Монако Олимпиакос

Анонс матча
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Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - Олимпиакос, которое состоится 23 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос
Пирей, Греция
Очки
5СШАразПэрис Ли
2
8СШАзащДуэйн Бэйкон
7
9ФранциязащЛео Вестерманн
0
10СШАфорУильям Томас
0
11СШАфорАльфа Диалло
2
12АвстралияценБрок Мотум
0
16ФранцияценДжерри Бутсиэль
0
20ЛитвафорДонатас Мотеюнас
2
24ФранциязащЯкуба Уаттара
0
28СенегалфорИбраима Фалл Файе
0
45СШАценДонта Холл
0
55СШАразМайк Джеймс
6
Очки
0СШАзащТомас Уолкап
3
1СШАфорКуинси Эйси
0
2ГрециязащТайлер Дорси
4
5ГрециязащЯннулис Ларенцакис
0
10ФранцияценМустафа Фалль
8
11ГрецияразКостас Слукас
0
12СШАценХассан Мартин
0
14БолгарияфорАлександар Везенков
5
15ГрецияфорГеоргиос Принтезис
0
16ГрециялёгКостас Папаниколау
2
17ФранцияфорЛивио Жан-Шарль
0
77СШАзащШакилл Маккиссик
0
Главные тренеры
ЧерногорияЗвездан Митрович
СербияСаша Обрадович
ГрецияГеоргиос Барцокас
История личных встреч
05.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Олимпиакос86 : 65Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.720
3
Плей-офф
Олимпиакос25 0.680
4
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес24 0.583
6
Плей-офф
Бавария23 0.522
7
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив23 0.522
8
Плей-офф
Монако24 0.458
9 Црвена Звезда24 0.458
10 Баскония25 0.400
11 Фенербахче22 0.409
12 Альба23 0.391
13 АСВЕЛ25 0.320
14 Панатинаикос24 0.292
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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