Онлайн трансляции
Среда 23 марта

17:00  ru Салават Юлаев - Трактор
19:30  ru Динамо М - ЦСКА 21:00  ru Жальгирис - АСВЕЛ 22:30  ru Баскония - Фенербахче 23:00  ru Монако - Олимпиакос
Четверг 24 марта

02:00  ru Торонто - Нью-Джерси 02:00  ru Шарлотт - Нью-Йорк 02:00  ru Индиана - Сакраменто 02:00  ru Детройт - Атланта
02:30  ru Баффало - Питтсбург 02:30  ru Мемфис - Бруклин 02:30  ru Майами - Голден Стэйт 02:30  ru Бостон - Юта
03:00  ru Миннесота - Финикс 03:00  ru Оклахома - Орландо 03:30  ru Даллас - Хьюстон 04:30  ru Колорадо - Ванкувер
05:00  ru Анахайм - Чикаго 05:00  ru Портленд - Сан-Антонио 05:00  ru Лейкерс - Филадельфия 19:00  ru Армения - Черногория
19:30  ru Спартак - СКА 19:30  ru Авангард - Металлург Мг 20:00  ru Эстония - Кипр 20:00  ru Молдова - Казахстан
20:30  ru Анадолу Эфес - Олимпия 21:30  ru Венгрия - Сербия 22:05  ru Маккаби Т-А - Реал Мадрид 02:45  ru Португалия - Турция
22:45  ru Уэльс - Австрия 22:45  ru Италия - Македония 22:45  ru Швеция - Чехия 22:45  ru Шотландия - Польша
Свернуть список

Баффало Сэйбрз - Питтсбург Пингвинз 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
24 марта 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 24 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
СШАДон Гранато
СШАМайк Салливан
История личных встреч
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2Баффало Сэйбрз
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз5 : 4 ББаффало Сэйбрз
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз1 : 2 БПиттсбург Пингвинз
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 0Баффало Сэйбрз
07.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз8 : 4Баффало Сэйбрз
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Питтсбург Пингвинз
17.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Питтсбург Пингвинз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0Баффало Сэйбрз
25.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Баффало Сэйбрз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
3 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
4 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
7 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
8 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
9 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
16 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
22 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
23 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
24 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
25 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
26 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
27 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
28 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
3 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
6 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
7 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
11 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
12 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
13 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
14 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
8 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
12 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
2 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
7 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
8 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
3 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
4 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
5 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
6 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
6 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close