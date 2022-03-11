Баффало Сэйбрз - Питтсбург Пингвинз 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
24 марта 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 24 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Майк Салливан
История личных встреч
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4 Б
|02.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 Б
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|07.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|63
|37
|5
|3
|1
|4
|13
|244-175
|95
|75,4
|2
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|3
|Каролина Харрикейнз
|63
|36
|5
|1
|1
|5
|15
|206-150
|90
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|64
|32
|4
|3
|5
|4
|16
|210-168
|87
|68,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|62
|30
|7
|2
|4
|2
|17
|207-177
|84
|67,7
|7
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|9
|Бостон Брюинз
|63
|31
|6
|2
|2
|3
|19
|191-169
|83
|65,9
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|12
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|13
|Нэшвилл Предаторз
|64
|30
|5
|2
|2
|2
|23
|211-184
|78
|60,9
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|27
|5
|3
|2
|6
|22
|188-182
|78
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|16
|Даллас Старз
|62
|23
|9
|3
|2
|1
|24
|184-185
|73
|58,9
|17
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|18
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|64
|24
|3
|3
|3
|5
|26
|183-186
|68
|53,1
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|21
|Анахайм Дакс
|65
|18
|5
|4
|5
|6
|27
|186-210
|65
|50,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|23
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|25
|1
|1
|6
|3
|25
|165-166
|63
|51,6
|24
|Детройт Ред Уингз
|63
|15
|8
|3
|2
|5
|30
|184-235
|59
|46,8
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|14
|5
|3
|2
|7
|32
|167-219
|53
|42,1
|26
|Баффало Сэйбрз
|63
|17
|3
|2
|1
|7
|33
|167-220
|52
|41,3
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|16
|5
|2
|4
|1
|35
|195-230
|51
|40,5
|28
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
|29
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|30
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|31
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|63
|12
|3
|2
|1
|9
|36
|160-238
|44
|34,9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|2
|Каролина Харрикейнз
|63
|36
|5
|1
|1
|5
|15
|206-150
|90
|71,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|64
|32
|4
|3
|5
|4
|16
|210-168
|87
|68,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|62
|30
|7
|2
|4
|2
|17
|207-177
|84
|67,7
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|7
|Бостон Брюинз
|63
|31
|6
|2
|2
|3
|19
|191-169
|83
|65,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|25
|1
|1
|6
|3
|25
|165-166
|63
|51,6
|11
|Детройт Ред Уингз
|63
|15
|8
|3
|2
|5
|30
|184-235
|59
|46,8
|12
|Баффало Сэйбрз
|63
|17
|3
|2
|1
|7
|33
|167-220
|52
|41,3
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|16
|5
|2
|4
|1
|35
|195-230
|51
|40,5
|14
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|63
|12
|3
|2
|1
|9
|36
|160-238
|44
|34,9
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|63
|37
|5
|3
|1
|4
|13
|244-175
|95
|75,4
|2
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|3
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|4
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|64
|30
|5
|2
|2
|2
|23
|211-184
|78
|60,9
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|27
|5
|3
|2
|6
|22
|188-182
|78
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|8
|Даллас Старз
|62
|23
|9
|3
|2
|1
|24
|184-185
|73
|58,9
|9
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|10
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|64
|24
|3
|3
|3
|5
|26
|183-186
|68
|53,1
|12
|Анахайм Дакс
|65
|18
|5
|4
|5
|6
|27
|186-210
|65
|50,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|14
|5
|3
|2
|7
|32
|167-219
|53
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|16
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|63
|36
|5
|1
|1
|5
|15
|206-150
|90
|71,4
|2
|Питтсбург Пингвинз
|64
|32
|4
|3
|5
|4
|16
|210-168
|87
|68,0
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|25
|1
|1
|6
|3
|25
|165-166
|63
|51,6
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|16
|5
|2
|4
|1
|35
|195-230
|51
|40,5
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|62
|30
|7
|2
|4
|2
|17
|207-177
|84
|67,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|4
|Бостон Брюинз
|63
|31
|6
|2
|2
|3
|19
|191-169
|83
|65,9
|5
|Детройт Ред Уингз
|63
|15
|8
|3
|2
|5
|30
|184-235
|59
|46,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|63
|17
|3
|2
|1
|7
|33
|167-220
|52
|41,3
|7
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|63
|12
|3
|2
|1
|9
|36
|160-238
|44
|34,9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|63
|37
|5
|3
|1
|4
|13
|244-175
|95
|75,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|3
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|4
|Нэшвилл Предаторз
|64
|30
|5
|2
|2
|2
|23
|211-184
|78
|60,9
|5
|Даллас Старз
|62
|23
|9
|3
|2
|1
|24
|184-185
|73
|58,9
|6
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|14
|5
|3
|2
|7
|32
|167-219
|53
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|27
|5
|3
|2
|6
|22
|188-182
|78
|60,0
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|4
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|64
|24
|3
|3
|3
|5
|26
|183-186
|68
|53,1
|6
|Анахайм Дакс
|65
|18
|5
|4
|5
|6
|27
|186-210
|65
|50,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|8
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9