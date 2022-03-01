Мальта - Азербайджан 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
25 марта 2022, пятница. 21:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Азербайджан, которое состоится 25 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Азербайджан
Главные тренеры
|Дэвис Манджа
|Джанни Де Бьязи
История личных встреч
|14.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 3. Тур 4
|1 : 1
|10.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 3. Тур 2
|1 : 1
|06.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 8
|2 : 2
|28.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 5
|2 : 0
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|3 : 0