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Бразилия - Чили 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
Бразилия Чили

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Чили, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Чили
1БразилияврАлисон Бекер
16БразилиязщГильерме Арана
3БразилиязщТьяго Силва
4Бразилиязщ Маркиньос
2Бразилиязщ Данило
5Бразилияпз Каземиро
82'
8Бразилияпз Фред
82'
7БразилияпзЛукас Пакета
63'
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
75'
18Бразилиянп Антони
75'
10Бразилиянп Неймар
11БразилияпзФилиппе Коутиньо
63'
9Бразилиянп Ришарлисон
75'
19БразилиянпГабриэл Мартинелли
75'
17БразилияпзБруно Гимарайнс
82'
15Бразилияпз Фабиньо
82'
1ЧиливрКлаудио Браво
3ЧилизщЭнсо Роко
46'
17ЧилизщГари Медель
5ЧилизщПауло Диас
2ЧилизщГабриэль Суасо
4ЧилизщМаурисио Исла
20ЧилипзЧарлес Арангис
77'
16ЧилипзКлаудио Баеса
61'
8ЧилипзАртуро Видаль
11ЧилинпЭдуардо Варгас
76'
7ЧилинпАлексис Санчес
15ЧилинпХоакин Монтесинос
46'
22ЧилинпРоннье Фернандес
61'
9ЧилипзХеан Менесес
76'
21ЧилипзЭстебан Павес
77'
Запасные
23Бразилиявр Эверсон
12Бразилиявр Вевертон
13БразилиязщДани Алвес
14БразилиязщЭдер Милитао
6БразилиязщАлекс Теллес
22Бразилияпз Артур
21Бразилиянп Родриго
23ЧиливрСакарьяс Лопес
12ЧиливрСебастьян Перес
6ЧилизщХосе Педро Фуэнсалида
14ЧилизщБеньямин Кушчевич
18ЧилизщСебастьян Вегас
10ЧилипзМарселино Нуньес
19ЧилипзПабло Парра
13ЧилипзДиего Вальдес
Главные тренеры
БразилияАденор Леонардо Бакши Тите
УругвайМартин Ласарте
История личных встреч
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Чили0 : 1Бразилия
03.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия1 : 0Чили
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 18 Бразилия3 : 0Чили
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Чили2 : 0Бразилия
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Чили
28.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия1 : 1 3 : 2Чили
20.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Бразилия2 : 1Чили
25.04.2013 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2013 Бразилия2 : 2Чили
28.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия3 : 0Чили
10.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Бразилия4 : 2Чили
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия15 39
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор16 25
4
Финальная часть
Уругвай16 22
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу16 21
6 Колумбия17 20
7 Чили16 19
8 Боливия17 15
9 Парагвай16 13
10 Венесуэла16 10

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