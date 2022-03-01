Бразилия - Чили 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Чили, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Чили
|1
|вр
|Алисон Бекер
|16
|зщ
|Гильерме Арана
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|4
|зщ
|Маркиньос
|2
|зщ
|Данило
|5
|пз
|Каземиро
82'
|8
|пз
|Фред
82'
|7
|пз
|Лукас Пакета
63'
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
75'
|18
|нп
|Антони
75'
|10
|нп
|Неймар
|11
|пз
|Филиппе Коутиньо
63'
|9
|нп
|Ришарлисон
75'
|19
|нп
|Габриэл Мартинелли
75'
|17
|пз
|Бруно Гимарайнс
82'
|15
|пз
|Фабиньо
82'
|1
|вр
|Клаудио Браво
|3
|зщ
|Энсо Роко
46'
|17
|зщ
|Гари Медель
|5
|зщ
|Пауло Диас
|2
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|зщ
|Маурисио Исла
|20
|пз
|Чарлес Арангис
77'
|16
|пз
|Клаудио Баеса
61'
|8
|пз
|Артуро Видаль
|11
|нп
|Эдуардо Варгас
76'
|7
|нп
|Алексис Санчес
|15
|нп
|Хоакин Монтесинос
46'
|22
|нп
|Роннье Фернандес
61'
|9
|пз
|Хеан Менесес
76'
|21
|пз
|Эстебан Павес
77'
Запасные
|23
|вр
|Эверсон
|12
|вр
|Вевертон
|13
|зщ
|Дани Алвес
|14
|зщ
|Эдер Милитао
|6
|зщ
|Алекс Теллес
|22
|пз
|Артур
|21
|нп
|Родриго
|23
|вр
|Сакарьяс Лопес
|12
|вр
|Себастьян Перес
|6
|зщ
|Хосе Педро Фуэнсалида
|14
|зщ
|Беньямин Кушчевич
|18
|зщ
|Себастьян Вегас
|10
|пз
|Марселино Нуньес
|19
|пз
|Пабло Парра
|13
|пз
|Диего Вальдес
Главные тренеры
|Аденор Леонардо Бакши Тите
|Мартин Ласарте
История личных встреч
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|0 : 1
|03.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 0
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 18
|3 : 0
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|2 : 0
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|25.04.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2013
|2 : 2
|28.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 0
|10.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|15
|39
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|16
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|16
|22
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|16
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|16
|19
|8
|Боливия
|17
|15
|9
|Парагвай
|16
|13
|10
|Венесуэла
|16
|10