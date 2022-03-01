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Колумбия - Боливия 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина);
Колумбия Боливия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Боливия, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Боливия
1КолумбияврДавид Оспина
18КолумбиязщФранк Фабра
6КолумбиязщВильям Тесильо
4КолумбиязщКарлос Куэста
21КолумбиязщДаниэль Муньос Мехия
10КолумбияпзХамес Родригес
74'
8КолумбияпзГуставо Куэльяр
11КолумбияпзХуан Куадрадо
74'
14КолумбиянпЛуис Диас
84'
9КолумбиянпЛуис Мурьель
66'
17КолумбиянпЛуис Синистерра
65'
20КолумбияпзХуан Кинтеро
65'
19КолумбиянпМигель Борха
66'
13КолумбияпзЯйро Морено
74'
15КолумбияпзАндрес Урибе
74'
16КолумбияпзХефферсон Лерма
84'
12БоливияврРубен Кордано
21БоливиязщХосе Сагредо
4БоливиязщЛуис Акин
17БоливиязщРоберто Фернандес
19БоливиязщМарк Энумба
74'
5БоливияпзХосе Мария Карраско
16БоливияпзДжон Гарсия
57'
15БоливияпзФранц Гонсалес
8БоливияпзМойзес Вильярроэль
84'
9БоливиянпСесар Меначо
46'
11БоливиянпХуан Монтенегро
58'
10БоливияпзРамиро Вака
46'
7БоливияпзЭктор Санчес
57'
14БоливияпзЖауме Куэльяр
58'
2БоливиязщХайро Кинтерос
74'
13БоливияпзГабриэль Вильямиль
84'
Запасные
22КолумбияврАльваро Монтеро
12КолумбияврКамило Варгас
2КолумбиязщДжон Стефан Медина
23КолумбиязщДавинсон Санчес
5КолумбияпзВильмар Барриос
3КолумбияпзВиктор Кантильо
7КолумбиянпРафаэль Борре
23БоливияврДжоан Гутьеррес
1БоливияврГильермо Вискарра
22БоливиязщСебастьян Рейес
3БоливиязщМарсело Суарес
6БоливияпзХосе Эррера
18БоливияпзRichard Spenhay
20БоливияпзХенри Вака
Главные тренеры
КолумбияРейнальдо Руэда
ВенесуэлаСесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Боливия1 : 1Колумбия
23.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Колумбия1 : 0Боливия
24.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Боливия2 : 3Колумбия
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Колумбия5 : 0Боливия
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Боливия1 : 2Колумбия
10.07.2011 Кубок Америки Группа A. Тур 3 Колумбия2 : 0Боливия
29.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Колумбия2 : 0Боливия
17.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Боливия0 : 0Колумбия
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия15 39
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор16 25
4
Финальная часть
Уругвай16 22
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу16 21
6 Колумбия17 20
7 Чили16 19
8 Боливия17 15
9 Парагвай16 13
10 Венесуэла16 10

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