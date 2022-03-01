Колумбия - Боливия 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Боливия, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Боливия
|1
|вр
|Давид Оспина
|18
|зщ
|Франк Фабра
|6
|зщ
|Вильям Тесильо
|4
|зщ
|Карлос Куэста
|21
|зщ
|Даниэль Муньос Мехия
|10
|пз
|Хамес Родригес
74'
|8
|пз
|Густаво Куэльяр
|11
|пз
|Хуан Куадрадо
74'
|14
|нп
|Луис Диас
84'
|9
|нп
|Луис Мурьель
66'
|17
|нп
|Луис Синистерра
65'
|20
|пз
|Хуан Кинтеро
65'
|19
|нп
|Мигель Борха
66'
|13
|пз
|Яйро Морено
74'
|15
|пз
|Андрес Урибе
74'
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
84'
|12
|вр
|Рубен Кордано
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
|4
|зщ
|Луис Акин
|17
|зщ
|Роберто Фернандес
|19
|зщ
|Марк Энумба
74'
|5
|пз
|Хосе Мария Карраско
|16
|пз
|Джон Гарсия
57'
|15
|пз
|Франц Гонсалес
|8
|пз
|Мойзес Вильярроэль
84'
|9
|нп
|Сесар Меначо
46'
|11
|нп
|Хуан Монтенегро
58'
|10
|пз
|Рамиро Вака
46'
|7
|пз
|Эктор Санчес
57'
|14
|пз
|Жауме Куэльяр
58'
|2
|зщ
|Хайро Кинтерос
74'
|13
|пз
|Габриэль Вильямиль
84'
Запасные
|22
|вр
|Альваро Монтеро
|12
|вр
|Камило Варгас
|2
|зщ
|Джон Стефан Медина
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|3
|пз
|Виктор Кантильо
|7
|нп
|Рафаэль Борре
|23
|вр
|Джоан Гутьеррес
|1
|вр
|Гильермо Вискарра
|22
|зщ
|Себастьян Рейес
|3
|зщ
|Марсело Суарес
|6
|пз
|Хосе Эррера
|18
|пз
|Richard Spenhay
|20
|пз
|Хенри Вака
Главные тренеры
|Рейнальдо Руэда
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|1 : 1
|23.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 13
|1 : 0
|24.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 3
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|5 : 0
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 2
|1 : 2
|10.07.2011
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 3
|2 : 0
|29.03.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|2 : 0
|17.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|15
|39
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|16
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|16
|22
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|16
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|16
|19
|8
|Боливия
|17
|15
|9
|Парагвай
|16
|13
|10
|Венесуэла
|16
|10