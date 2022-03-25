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Пятница 25 марта

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03:00  ru Сент-Луис - Филадельфия 03:00  ru Милуоки - Вашингтон 03:00  ru Нью-Орлеан - Чикаго 03:00  ru Мемфис - Индиана
04:00  ru Эдмонтон - Сан-Хосе 04:00  ru Денвер - Финикс 04:05  ru Панама - Гондурас 05:00  ru Мексика - США
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Мексика - США 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 105000
25 марта 2022, пятница. 05:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
Мексика США

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - США, которое состоится 25 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
США
13МексикаврГильермо Очоа
18МексиказщХерардо Артеага
5МексиказщХоан Васкес
19МексиказщСесар Монтес
3МексиказщХорхе Санчес
8МексикапзКарлос Родригес
4МексикапзЭдсон Альварес
16МексикапзЭктор Эррера
17МексиканпХесус Корона
9МексиканпРауль Хименес
22МексиканпИрвин Лосано
1СШАврЗакари Стеффен
5СШАзщЭнтони Робинсон
12СШАзщМайлз Робинсон
3СШАзщУокер Циммерман
2СШАзщДеандре Йедлин
23СШАпзКеллин Акоста
4СШАпзТайлер Адамс
6СШАпзЮнус Муса
10СШАпзКристиан Пулишич
9СШАнпРикардо Пепи
21СШАнпТимоти Уэа
Запасные
12МексикаврРодольфо Кота
1МексикаврАльфредо Талавера
6МексиказщХулиан Араухо
15МексиказщЭктор Морено
23МексикапзХесус Гальярдо
14МексикапзЭрик Гутьеррес
11МексикапзДиего Лайнес
2МексикапзИсраэль Рейес
7МексикапзЛуис Ромо
20МексиканпУриэль Антуна
21МексиканпЭнри Мартин
10МексиканпЭрнесто Вега
18СШАврИтан Хорват
16СШАзщДжордж Белло
15СШАзщАарон Лонг
22СШАзщЭрик Палмер-Браун
7СШАпзПол Арриола
19СШАпзДжеймс Сэндс
11СШАпзДжованни Рейна
8СШАпзКристиан Рольдан
14СШАпзЛукас де ла Торре
20СШАнпХесус Феррейра
13СШАнпДжордан Моррис
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
АргентинаХерардо Мартино
СШАГрегг Берхалтер
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 7 США2 : 0Мексика
02.08.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ Финал США1 : 0 ДВМексика
07.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США0 : 3Мексика
08.07.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ Финал Мексика1 : 0США
12.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 0Мексика
12.06.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 6 Мексика1 : 1США
12.11.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 1 США1 : 2Мексика
16.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США2 : 0Мексика
03.04.2014 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2014 США2 : 2Мексика
11.09.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 8 США2 : 0Мексика
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада11 25
2
Финальная часть
США11 21
3
Финальная часть
Мексика11 21
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама11 17
5 Коста-Рика11 16
6 Сальвадор12 10
7 Ямайка12 8
8 Гондурас11 3

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