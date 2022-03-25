Мексика - США 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 105000
25 марта 2022, пятница. 05:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - США, которое состоится 25 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
США
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|18
|зщ
|Херардо Артеага
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|19
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Хорхе Санчес
|8
|пз
|Карлос Родригес
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|16
|пз
|Эктор Эррера
|17
|нп
|Хесус Корона
|9
|нп
|Рауль Хименес
|22
|нп
|Ирвин Лосано
|1
|вр
|Закари Стеффен
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|3
|зщ
|Уокер Циммерман
|2
|зщ
|Деандре Йедлин
|23
|пз
|Келлин Акоста
|4
|пз
|Тайлер Адамс
|6
|пз
|Юнус Муса
|10
|пз
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|21
|нп
|Тимоти Уэа
Запасные
|12
|вр
|Родольфо Кота
|1
|вр
|Альфредо Талавера
|6
|зщ
|Хулиан Араухо
|15
|зщ
|Эктор Морено
|23
|пз
|Хесус Гальярдо
|14
|пз
|Эрик Гутьеррес
|11
|пз
|Диего Лайнес
|2
|пз
|Исраэль Рейес
|7
|пз
|Луис Ромо
|20
|нп
|Уриэль Антуна
|21
|нп
|Энри Мартин
|10
|нп
|Эрнесто Вега
|18
|вр
|Итан Хорват
|16
|зщ
|Джордж Белло
|15
|зщ
|Аарон Лонг
|22
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|7
|пз
|Пол Арриола
|19
|пз
|Джеймс Сэндс
|11
|пз
|Джованни Рейна
|8
|пз
|Кристиан Рольдан
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|20
|нп
|Хесус Феррейра
|13
|нп
|Джордан Моррис
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Грегг Берхалтер
История личных встреч
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 7
|2 : 0
|02.08.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Финал
|1 : 0 ДВ
|07.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 3
|08.07.2019
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Финал
|1 : 0
|12.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.06.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 6
|1 : 1
|12.11.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 1
|1 : 2
|16.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|03.04.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2014
|2 : 2
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 8
|2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|11
|25
| 2
Финальная часть
|США
|11
|21
| 3
Финальная часть
|Мексика
|11
|21
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|11
|17
|5
|Коста-Рика
|11
|16
|6
|Сальвадор
|12
|10
|7
|Ямайка
|12
|8
|8
|Гондурас
|11
|3