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Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21302
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Флорида Пантерз
Санрайз
34КанадаврДжейк Аллен
35КанадаврСэм Монтембо
20СШАзщКрис Уайдман
26СШАзщДжефф Питри
27РоссиязщАлександр Романов
44КанадазщДжоэль Эдмундсон
58КанадазщДэвид Савар
64СШАзщКори Шюнеман
14КанаданпНик Судзуки
17КанаданпДжош Андерсон
22СШАнпКоул Кофилд
28СШАнпКристиан Дворак
45КанаданпЛоран Дофен
55КанаданпМайкл Пеццетта
68КанаданпМайк Хоффман
71КанаданпДжейк Эванс
24СШАнпТайлер Питлик
32СШАнпРем Питлик
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
41КанаданпПол Байрон
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
7ЧехиязщРадко Гудас
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
18ШвециязщРоберт Хег
8КанадазщБен Шьяро
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
55СШАнпНоэль Аччари
28КанаданпКлод Жиру
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
94КанаданпРайан Ломберг
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Монреаль Канадиенс
08.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Монреаль Канадиенс
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 0Флорида Пантерз
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 5Монреаль Канадиенс
27.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 1Флорида Пантерз
18.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 3Монреаль Канадиенс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 1Флорида Пантерз
29.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Монреаль Канадиенс
20.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Флорида Пантерз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 0Монреаль Канадиенс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
16 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
22 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
23 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
24 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
25 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
28 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
11 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
14 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
8 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
7 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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