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Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 25 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
29КанадаврМарк-Андре Флёри
33КанадаврКэм Тальбо
4СШАзщДжон Меррилл
7РоссиязщДмитрий Куликов
24КанадазщМэтт Дамба
25ШвециязщЮнас Бродин
46КанадазщДжаред Сперджен
47СШАзщАлекс Голигоски
10КанаданпТайсон Джост
12СШАнпМэтт Болди
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17КанаданпМаркус Фолиньо
18СШАнпДжордан Гринвей
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
38СШАнпРайан Хартман
44КанаданпНиколя Делорье
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
35СШАврТэтчер Демко
41СловакияврЯрослав Галак
2КанадазщЛюк Шенн
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
24КанадазщТрэвис Дермотт
43СШАзщКуинн Хьюз
57КанадазщТайлер Майерс
77КанадазщБрэд Хант
6СШАнпБрок Бёзер
7КанаданпНик Петан
8СШАнпКонор Гарланд
9СШАнпДжей Ти Миллер
13КанаданпБрэд Ричардсон
15КанаданпМэттью Хаймор
39КанаданпАлекс Чиассон
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
53КанаданпБо Хорват
70КанаданпТаннер Пирсон
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
92РоссиянпВасилий Подколзин
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Миннесота Уайлд
08.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад Миннесота Уайлд4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
06.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад Миннесота Уайлд0 : 3Ванкувер Кэнакс
05.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад Ванкувер Кэнакс4 : 3Миннесота Уайлд
03.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад Ванкувер Кэнакс0 : 3Миннесота Уайлд
20.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 БМиннесота Уайлд
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Ванкувер Кэнакс
13.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 4Ванкувер Кэнакс
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Миннесота Уайлд
16.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 2Ванкувер Кэнакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
16 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
28 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
14 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
8 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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