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Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
25 марта 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Нэшвилл Предаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 25 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
36КанадаврЛоган Томпсон
39КанадаврЛоран Броссуа
7КанадазщАлекс Пьетранджело
17КанадазщБен Хаттон
27КанадазщШи Теодор
42РоссиязщДаниил Мироманов
52КанадазщДилан Коглан
65КанадазщЗак Хэйс
9СШАнпДжек Айкел
10КанаданпНиколя Руа
15КанаданпДжейк Лешишин
20КанаданпЧандлер Стивенсон
21КанаданпБретт Хауден
26ШвециянпМаттиас Янмарк
28КанаданпУильям Каррье
41КанаданпНолан Патрик
55КанаданпКиган Колесар
71ШвециянпВильям Карлссон
81КанаданпДжонатан Маршессо
63РоссиянпЕвгений Дадонов
33ЧехияврДавид Риттих
74ФинляндияврЮусе Сарос
7СШАзщМэтт Теннисон
14ШвециязщМаттиас Экхольм
45КанадазщАлександр Каррье
59ШвейцариязщРоман Йози
72КанадазщЖереми Лозон
17КанадазщБен Харпур
9ШвециянпФилип Форсберг
10КанаданпКолтон Сиссонс
11СШАнпЛюк Канин
13РоссиянпЯков Тренин
21КанаданпНик Казинс
26КанаданпФилип Томасино
28ФинляндиянпЭэли Толванен
47СШАнпМайкл Маккэррон
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
92КанаданпРайан Джохансен
95КанаданпМэтт Дюшейн
24КанаданпМэтт Лафф
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Нэшвилл Предаторз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5Вегас Голден Найтс
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3Вегас Голден Найтс
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТВегас Голден Найтс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5Нэшвилл Предаторз
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 1Нэшвилл Предаторз
24.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 2Нэшвилл Предаторз
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Вегас Голден Найтс
17.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0Вегас Голден Найтс
03.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 0Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
16 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
28 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
14 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
8 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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