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Финляндия - Исландия 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Нуэва Кондомина (Мурсия, Испания), вместимость: 31179
26 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Финляндия Исландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Исландия, которое состоится 26 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Нуэва Кондомина (Мурсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Исландия
Главные тренеры
Финляндия Маркку Канерва
Исландия Арнар Видарссон
История личных встреч
02.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа I. Тур 7 Финляндия1 : 0Исландия
06.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа I. Тур 2 Исландия3 : 2Финляндия
13.01.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Финляндия0 : 1Исландия

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