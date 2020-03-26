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Катар - Болгария 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар), вместимость: 45350
26 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Катар Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Болгария, которое состоится 26 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Катар
Болгария
Главные тренеры
Испания Феликс Бас Санчес
Болгария Ясен Петров

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