Испания - Албания 26 Марта прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
26 марта 2022, суббота. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Албания, которое состоится 26 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Албания
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Эдоардо Рейя
История личных встреч
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 9
|3 : 0
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 3
|0 : 2