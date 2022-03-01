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Нидерланды - Дания 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
26 марта 2022, суббота. 22:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Нидерланды Дания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Дания, которое состоится 26 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Дания
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
Дания Каспер Юльманн
История личных встреч
09.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа B. Тур 1 Нидерланды0 : 1Дания
14.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд Группа E. Тур 1 Нидерланды2 : 0Дания

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