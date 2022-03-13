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Колорадо Эвеланш - Филадельфия Флайерз 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
26 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Филадельфия Флайерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Филадельфия Флайерз, которое состоится 26 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
35КанадаврДарси Кемпер
39ЧехияврПавел Францоуз
3СШАзщДжек Джонсон
6СШАзщЭрик Джонсон
7КанадазщДевон Тэйвз
8КанадазщКейл Макар
42КанадазщДжош Мэнсон
56КанадазщКёртис Макдермид
11КанаданпЭндрю Кольяно
13РоссиянпВалерий Ничушкин
16КанаданпНиколя Обе-Кюбель
18КанаданпАлекс Ньюхук
25КанаданпЛоган О'Коннор
29КанаданпНатан Маккиннон
37СШАнпДжей Ти Комфер
43КанаданпДаррен Хельм
78ГерманиянпНико Штурм
91КанаданпНазем Кадри
95ШвециянпАндре Бураковски
96ФинляндиянпМикко Рантанен
35КанадаврМартин Джонс
79КанадаврКартер Харт
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
8КанадазщКевин Коннотон
9РоссиязщИван Проворов
24СШАзщНик Силер
45СШАзщКэм Йорк
70ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
13СШАнпКевин Хейз
17КанаданпЗак Макьюэн
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
38СШАнпПатрик Браун
42КанаданпХейдэн Ходжсон
48КанаданпМорган Фрост
71СШАнпМакс Уиллман
74КанаданпОуэн Типпетт
86СШАнпДжоэль Фараби
89СШАнпКэм Аткинсон
23ШвециянпОскар Линдблом
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 7Колорадо Эвеланш
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 3Колорадо Эвеланш
12.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Филадельфия Флайерз
23.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Колорадо Эвеланш
07.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Филадельфия Флайерз
29.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2Филадельфия Флайерз
05.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 5 БКолорадо Эвеланш
01.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 0Колорадо Эвеланш
15.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4Филадельфия Флайерз
25.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
8 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
11 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
17 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
18 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
19 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
20 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
9 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
9 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
10 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
11 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
5 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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