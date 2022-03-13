Майами Хит - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 26.03.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Нью-Йорк Никс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
|Очки
|2
|раз
|Гэйб Винсент
0
|4
|защ
|Виктор Оладипо
0
|5
|раз
|Кайл Гай
0
|7
|раз
|Кайл Лоури
15
|8
|фор
|Маркиф Моррис
10
|13
|цен
|Эдрис Адебайо
16
|14
|защ
|Тайлер Хироу
0
|15
|раз
|Javonte Smart
0
|16
|фор
|Калеб Мартин
3
|17
|фор
|Пи Джей Такер
4
|21
|цен
|Дуэйн Дедмон
5
|22
|лёг
|Джимми Батлер
27
|24
|фор
|Хейвуд Хайсмит
0
|31
|защ
|Макс Страс
8
|40
|фор
|Юдонис Хаслем
0
|55
|защ
|Дункан Робинсон
6
|77
|цен
|Омер Юртсевен
0
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
15
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
5
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
13
|6
|защ
|Квентин Гримс
9
|8
|раз
|Кемба Уокер
0
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
16
|13
|защ
|Эван Фурнье
7
|18
|защ
|Алек Бёркс
12
|21
|защ
|Кэм Реддиш
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
11
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
0
|44
|Feron Hunt
0
|45
|цен
|Джерико Симс
6
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
0
|67
|фор
|Тадж Гибсон
3
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
|Том Тибодо
История личных встреч
|26.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 115
|27.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 96
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 98
|10.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 96
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 109
|12.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 121
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 114
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 100
|28.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 106
|25.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 87
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|12,5
|5
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|13,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|14,0
|7
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|14,0
|8
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,5
|9
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|10
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|11
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|17,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|18,0
|13
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|18,5
|14
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|18,5
|15
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|21,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|22,0
|17
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|28,5
|20
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|28,5
|21
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|28,5
|22
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,5
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|32,0
|25
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|35,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|28
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|40,0
|29
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|40,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|1,5
|4
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|1,5
|5
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|5,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|6,0
|8
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|9,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,5
|10
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|16,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|16,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|22,5
|14
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|27,5
|15
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,5
|5
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|6
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|18,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|28,5
|10
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,5
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|32,0
|13
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|4,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|5,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|21,5
|5
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,5
|3
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|16,0
|5
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|3,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|17,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|23,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|5
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|19,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|21,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|32,5