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Майами Хит - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 26.03.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Нью-Йорк Никс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Нью-Йорк Никс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Очки
2НигерияразГэйб Винсент
0
4СШАзащВиктор Оладипо
0
5СШАразКайл Гай
0
7СШАразКайл Лоури
15
8СШАфорМаркиф Моррис
10
13СШАценЭдрис Адебайо
16
14СШАзащТайлер Хироу
0
15СШАразJavonte Smart
0
16СШАфорКалеб Мартин
3
17СШАфорПи Джей Такер
4
21СШАценДуэйн Дедмон
5
22СШАлёгДжимми Батлер
27
24СШАфорХейвуд Хайсмит
0
31СШАзащМакс Страс
8
40СШАфорЮдонис Хаслем
0
55СШАзащДункан Робинсон
6
77ТурцияценОмер Юртсевен
0
Очки
1СШАфорОби Топпин
15
2СШАзащМайлз Макбрайд
5
3СШАфорНерленс Ноэль
0
4СШАзащДеррик Роуз
0
5СШАзащИммануэль Куикли
13
6СШАзащКвентин Гримс
9
8СШАразКемба Уокер
0
9КанадазащАр Джей Барретт
16
13ФранциязащЭван Фурнье
7
18СШАзащАлек Бёркс
12
21СШАзащКэм Реддиш
0
23СШАценМитчелл Робинсон
11
30СШАфорДжулиус Рэндл
0
44СШАFeron Hunt
0
45СШАценДжерико Симс
6
51СШАразРайан Арчидиаконоу
0
67СШАфорТадж Гибсон
3
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАТом Тибодо
История личных встреч
26.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс100 : 115Майами Хит
27.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит110 : 96Нью-Йорк Никс
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс88 : 98Майами Хит
10.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит98 : 96Нью-Йорк Никс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс103 : 109Майами Хит
12.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс124 : 121Майами Хит
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит129 : 114Нью-Йорк Никс
31.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс92 : 100Майами Хит
28.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс97 : 106Майами Хит
25.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит110 : 87Нью-Йорк Никс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
4 Майами Хит7347267986-76711200,64412,5
5 Милуоки Бакс7346278399-81011190,63013,5
6 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,62514,0
7 Бостон Селтикс7446288171-76781200,62214,0
8 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,5
9 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,0
10 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
11 Чикаго Буллз7342318158-81331150,57517,5
12 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56818,0
13 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,56218,5
14 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,56218,5
15 Бруклин Нетс7338358194-81791110,52121,5
16 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,51422,0
17 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50023,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
20 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42528,5
21 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42528,5
22 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
23 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37532,0
25 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
26 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33835,0
27 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
28 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27040,0
29 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27040,0
30 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6301,0
3 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6251,5
4 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6221,5
5 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5755,0
6 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5626,0
7 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5626,0
8 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5219,0
9 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5149,5
10 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50010,5
11 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42516,0
12 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42516,0
13 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33822,5
14 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27027,5
15 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
4 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,5
5 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,0
6 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
7 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56818,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
10 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
11 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37532,0
13 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
14 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
15 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6250,0
2 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6220,0
3 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5624,5
4 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5217,5
5 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42514,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6300,0
2 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5754,0
3 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5625,0
4 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33821,5
5 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27026,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5149,5
3 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50010,5
4 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42516,0
5 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7445298398-79591190,6080,0
2 Денвер Наггетс7443318273-80951170,5812,0
3 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,5683,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37517,0
5 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28823,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
5 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6890,0
2 Даллас Маверикс7345287791-75911180,6165,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42519,5
4 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39721,5
5 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24732,5

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