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Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс 27 Марта прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 27 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
29СШАврДжейк Эттингер
41КанадаврСкотт Уэджвуд
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
3ШвециязщЙон Клингберг
20СШАзщРайан Сутер
23ФинляндиязщЭса Линделль
44КанадазщДжоэль Хэнли
55КанадазщТомас Харли
11СШАнпЛюк Гленденинг
12ЧехиянпРадек Факса
14КанаданпДжейми Бенн
16СШАнпДжо Павелски
18АвстриянпМихаэль Раффль
21СШАнпДжейсон Робертсон
24ФинляндиянпРоопе Хинц
34РоссиянпДенис Гурьянов
47РоссиянпАлександр Радулов
91КанаданпТайлер Сегин
92РоссиянпВладислав Наместников
40ШвециянпЯкоб Петерсон
35СШАврТэтчер Демко
41СловакияврЯрослав Галак
2КанадазщЛюк Шенн
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
24КанадазщТрэвис Дермотт
43СШАзщКуинн Хьюз
57КанадазщТайлер Майерс
77КанадазщБрэд Хант
6СШАнпБрок Бёзер
7КанаданпНик Петан
8СШАнпКонор Гарланд
9СШАнпДжей Ти Миллер
13КанаданпБрэд Ричардсон
39КанаданпАлекс Чиассон
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
53КанаданпБо Хорват
70КанаданпТаннер Пирсон
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
92РоссиянпВасилий Подколзин
58СШАнпУильям Локвуд
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 3Даллас Старз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 1Ванкувер Кэнакс
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Даллас Старз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БДаллас Старз
18.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 БВанкувер Кэнакс
02.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Даллас Старз
26.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Ванкувер Кэнакс
12.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз0 : 6Ванкувер Кэнакс
31.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2 ОТДаллас Старз
17.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Даллас Старз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
9 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
10 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
11 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
18 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
19 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
20 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
5 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
8 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
9 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
11 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
10 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
11 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
5 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
7 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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