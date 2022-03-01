Сальвадор - Коста-Рика 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор), вместимость: 52900
28 марта 2022, понедельник. 00:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сальвадор - Коста-Рика, которое состоится 28 Марта 2022 года в 00:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сальвадор
Коста-Рика
|1
|вр
|Mario Antonio González Martínez
|13
|зщ
|Александер Ларин
|2
|зщ
|Ромуло Вильялобос
46'
|3
|зщ
|Роберто Домингес
14'
|21
|зщ
|Брайан Тамакас
|18
|пз
|Брайан Ландаверде
|14
|пз
|Кристьян Мартинес
|19
|пз
|Kevin Stiven Reyes Ortiz
|17
|пз
|Хайро Энрикес
76'
|8
|нп
|Кевин Сантамария
61'
|20
|нп
|Cristian David Gil Hurtado
76'
|5
|зщ
|Рональд Родригес
14'
|4
|зщ
|Эрик Савалета
46'
|6
|пз
|Нарсисо Орельяна
61'
|11
|пз
|Хоакин Ривас
76'
|23
|пз
|Luis Styven Vásquez Velásquez
76'
|1
|вр
|Кейлор Навас
|15
|зщ
|Франсиско Кальво
|3
|зщ
|Хуан Варгас
|19
|зщ
|Кендаль Вастон
|8
|зщ
|Брайан Овьедо
90'
|4
|зщ
|Кейшер Фуллер
73'
|17
|пз
|Ельцин Техеда
|5
|пз
|Сельсо Борхес
72'
|16
|нп
|Адриан Мартинес
46'
|7
|нп
|Anthony Daniel Contreras Enríquez
|12
|нп
|Хоэль Кэмпбелл
82'
|10
|нп
|Брайан Руис
46'
|14
|зщ
|Orlando Moisés Galo Calderón
72'
|2
|зщ
|Carlos Manuel Martínez Castro
73'
|11
|пз
|Хоан Венегас
82'
|22
|зщ
|Ian Elijah Lawrence Escoe
90'
Запасные
|22
|вр
|Кевин Карабантес
|16
|зщ
|Lizandro Saravia
|12
|зщ
|Мигель Лемус
|15
|пз
|Melvin Alberto Cartagena Portillo
|7
|пз
|Дарвин Серен
|10
|пз
|Эрик Кальвильо
|9
|нп
|Нельсон Бонилья
|18
|вр
|Эстебан Альварадо
|23
|вр
|Леонель Морейра
|20
|зщ
|Douglas Andrey López Araya
|9
|зщ
|Carlos Andrei Mora Montoya
|6
|пз
|Даниель Чакон
|13
|пз
|Youstin Delfin Salas Gómez
|21
|нп
|Хосе Ортис
Главные тренеры
|Уго Перес
|Луис Фернандо Суарес
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 5
|2 : 1
|22.08.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|14.01.2017
|Центральноамериканский кубок
|Групповой этап. Тур 1
|0 : 0
|12.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 2
|1 : 1
|10.06.2011
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. Тур 2
|1 : 1
|10.09.2009
|ЧМ-2010 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 8
|1 : 0
|02.04.2009
|ЧМ-2010 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 3
|1 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|13
|28
| 2
Финальная часть
|США
|12
|22
| 3
Финальная часть
|Мексика
|12
|22
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Коста-Рика
|12
|19
|5
|Панама
|12
|18
|6
|Сальвадор
|12
|10
|7
|Ямайка
|13
|8
|8
|Гондурас
|12
|4