Свернуть список

Сальвадор - Коста-Рика 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор), вместимость: 52900
28 марта 2022, понедельник. 00:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
Сальвадор Коста-Рика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сальвадор - Коста-Рика, которое состоится 28 Марта 2022 года в 00:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сальвадор
Коста-Рика
1СальвадорврMario Antonio González Martínez
13СальвадорзщАлександер Ларин
2СальвадорзщРомуло Вильялобос
46'
3СальвадорзщРоберто Домингес
14'
21СальвадорзщБрайан Тамакас
18СальвадорпзБрайан Ландаверде
14Коста-РикапзКристьян Мартинес
19СальвадорпзKevin Stiven Reyes Ortiz
17СальвадорпзХайро Энрикес
76'
8СальвадорнпКевин Сантамария
61'
20СальвадорнпCristian David Gil Hurtado
76'
5СальвадорзщРональд Родригес
14'
4СальвадорзщЭрик Савалета
46'
6СальвадорпзНарсисо Орельяна
61'
11СальвадорпзХоакин Ривас
76'
23СальвадорпзLuis Styven Vásquez Velásquez
76'
1Коста-РикаврКейлор Навас
15Коста-РиказщФрансиско Кальво
3Коста-РиказщХуан Варгас
19Коста-РиказщКендаль Вастон
8Коста-РиказщБрайан Овьедо
90'
4Коста-РиказщКейшер Фуллер
73'
17Коста-РикапзЕльцин Техеда
5Коста-РикапзСельсо Борхес
72'
16Коста-РиканпАдриан Мартинес
46'
7Коста-РиканпAnthony Daniel Contreras Enríquez
12Коста-РиканпХоэль Кэмпбелл
82'
10Коста-РиканпБрайан Руис
46'
14Коста-РиказщOrlando Moisés Galo Calderón
72'
2Коста-РиказщCarlos Manuel Martínez Castro
73'
11Коста-РикапзХоан Венегас
82'
22Коста-РиказщIan Elijah Lawrence Escoe
90'
Запасные
22СальвадорврКевин Карабантес
16СШАзщLizandro Saravia
12СальвадорзщМигель Лемус
15СальвадорпзMelvin Alberto Cartagena Portillo
7СальвадорпзДарвин Серен
10СальвадорпзЭрик Кальвильо
9СальвадорнпНельсон Бонилья
18Коста-РикаврЭстебан Альварадо
23Коста-РикаврЛеонель Морейра
20Коста-РиказщDouglas Andrey López Araya
9Коста-РиказщCarlos Andrei Mora Montoya
6Коста-РикапзДаниель Чакон
13Коста-РикапзYoustin Delfin Salas Gómez
21Коста-РиканпХосе Ортис
Главные тренеры
СШАУго Перес
КолумбияЛуис Фернандо Суарес
История личных встреч
11.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 5 Коста-Рика2 : 1Сальвадор
22.08.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Сальвадор0 : 0Коста-Рика
14.01.2017 Центральноамериканский кубок Групповой этап. Тур 1 Коста-Рика0 : 0Сальвадор
12.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 2 Коста-Рика1 : 1Сальвадор
10.06.2011 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 2 Коста-Рика1 : 1Сальвадор
10.09.2009 ЧМ-2010 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 8 Сальвадор1 : 0Коста-Рика
02.04.2009 ЧМ-2010 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 3 Коста-Рика1 : 0Сальвадор
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада13 28
2
Финальная часть
США12 22
3
Финальная часть
Мексика12 22
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика12 19
5 Панама12 18
6 Сальвадор12 10
7 Ямайка13 8
8 Гондурас12 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close