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Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
28 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 28 Марта 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Детройт Ред Уингз
Детройт
1СШАврКейси Десмит
35КанадаврТристан Джерри
2СШАзщЧад Руведел
5КанадазщМайк Мэтисон
6СШАзщДжон Марино
8СШАзщБрайан Дюмулен
28ШвециязщМаркус Петтерссон
58КанадазщКрис Летанг
9КанаданпЭван Родригес
11СШАнпБрайан Бойл
17СШАнпБрайан Раст
42ФинляндиянпКаспери Капанен
43КанаданпДэнтон Хайнен
53ЛатвиянпТеодор Блюгерс
59СШАнпДжейк Гюнцель
63ЧехиянпРадим Зогорна
67ШвециянпРикард Ракелль
77КанаданпДжефф Картер
87КанаданпСидни Кросби
71РоссиянпЕвгений Малкин
31КанадаврКэлвин Пикар
39СШАврАлекс Неделькович
8КанадазщДжейк Уолман
17ЧехиязщФилип Гронек
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
82СШАзщДжордан Истерли
84ФинляндиязщОлли Юолеви
11ЧехиянпФилип Задина
15ЧехиянпЯкуб Врана
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
25КанаданпТаро Хиросе
27КанаданпМайкл Расмуссен
59КанаданпТайлер Бертуцци
70ШвециянпОскар Сундквист
71СШАнпДилан Ларкин
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3 БДетройт Ред Уингз
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 2 БПиттсбург Пингвинз
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз5 : 1 БДетройт Ред Уингз
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 1Детройт Ред Уингз
18.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Питтсбург Пингвинз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Детройт Ред Уингз
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Питтсбург Пингвинз
28.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Детройт Ред Уингз
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Питтсбург Пингвинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
3 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
4 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
7 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
8 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
9 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
10 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
11 Миннесота Уайлд6328654020234-2008265,1
12 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
13 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
19 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
28 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
29 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
30 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
31 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
32 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
8 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
14 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
15 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
16 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6328654020234-2008265,1
4 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
5 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
11 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
4 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
5 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Миннесота Уайлд6328654020234-2008265,1
3 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
3 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4

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