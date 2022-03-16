Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
28 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 28 Марта 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Детройт Ред Уингз
Детройт
|1
|вр
|Кейси Десмит
|35
|вр
|Тристан Джерри
|2
|зщ
|Чад Руведел
|5
|зщ
|Майк Мэтисон
|6
|зщ
|Джон Марино
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|58
|зщ
|Крис Летанг
|9
|нп
|Эван Родригес
|11
|нп
|Брайан Бойл
|17
|нп
|Брайан Раст
|42
|нп
|Каспери Капанен
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|53
|нп
|Теодор Блюгерс
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|63
|нп
|Радим Зогорна
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|77
|нп
|Джефф Картер
|87
|нп
|Сидни Кросби
|71
|нп
|Евгений Малкин
|31
|вр
|Кэлвин Пикар
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|8
|зщ
|Джейк Уолман
|17
|зщ
|Филип Гронек
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|82
|зщ
|Джордан Истерли
|84
|зщ
|Олли Юолеви
|11
|нп
|Филип Задина
|15
|нп
|Якуб Врана
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|24
|нп
|Пиус Зутер
|25
|нп
|Таро Хиросе
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|73
|нп
|Адам Эрни
|89
|нп
|Сэм Ганье
|90
|нп
|Джо Велено
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Джефф Блэшилл
История личных встреч
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2 Б
|03.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1 Б
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|18.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|65
|38
|5
|3
|1
|4
|14
|251-181
|97
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|64
|33
|8
|3
|4
|2
|14
|262-186
|94
|73,4
|3
|Каролина Харрикейнз
|65
|37
|5
|1
|2
|5
|15
|216-156
|93
|71,5
|4
|Калгари Флэймз
|65
|35
|3
|2
|0
|8
|17
|231-160
|88
|67,7
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|31
|8
|2
|4
|2
|18
|215-182
|88
|67,7
|6
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|8
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|9
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|34
|4
|2
|1
|4
|19
|234-195
|85
|66,4
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|67
|28
|4
|5
|2
|8
|20
|224-191
|84
|62,7
|11
|Миннесота Уайлд
|63
|28
|6
|5
|4
|0
|20
|234-200
|82
|65,1
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|67
|28
|5
|3
|3
|6
|22
|195-188
|81
|60,4
|13
|Сент-Луис Блюз
|64
|32
|1
|2
|3
|6
|20
|226-187
|79
|61,7
|14
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|30
|3
|3
|0
|5
|25
|227-215
|77
|58,3
|16
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|17
|Даллас Старз
|64
|23
|9
|4
|2
|1
|25
|189-192
|75
|58,6
|18
|Ванкувер Кэнакс
|67
|26
|3
|3
|3
|6
|26
|192-191
|73
|54,5
|19
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|66
|22
|6
|4
|2
|3
|29
|216-246
|69
|52,3
|21
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|22
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|26
|1
|1
|6
|3
|27
|174-178
|65
|50,8
|23
|Анахайм Дакс
|67
|18
|5
|4
|5
|6
|29
|189-218
|65
|48,5
|24
|Детройт Ред Уингз
|65
|15
|8
|3
|2
|6
|31
|187-242
|60
|46,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|15
|5
|4
|2
|8
|32
|179-229
|58
|43,9
|26
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|27
|Филадельфия Флайерз
|65
|17
|4
|0
|4
|7
|33
|167-228
|53
|40,8
|28
|Оттава Сенаторз
|65
|19
|3
|1
|2
|4
|36
|170-213
|52
|40,0
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|16
|5
|2
|4
|1
|37
|200-237
|51
|39,2
|30
|Сиэтл Кракен
|65
|17
|1
|2
|1
|5
|39
|170-232
|46
|35,4
|31
|Монреаль Канадиенс
|65
|13
|3
|2
|1
|9
|37
|167-244
|46
|35,4
|32
|Аризона Койотс
|64
|15
|4
|1
|4
|0
|40
|166-232
|44
|34,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|64
|33
|8
|3
|4
|2
|14
|262-186
|94
|73,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|65
|37
|5
|1
|2
|5
|15
|216-156
|93
|71,5
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|31
|8
|2
|4
|2
|18
|215-182
|88
|67,7
|4
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|6
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|34
|4
|2
|1
|4
|19
|234-195
|85
|66,4
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|67
|28
|4
|5
|2
|8
|20
|224-191
|84
|62,7
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|66
|22
|6
|4
|2
|3
|29
|216-246
|69
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|26
|1
|1
|6
|3
|27
|174-178
|65
|50,8
|11
|Детройт Ред Уингз
|65
|15
|8
|3
|2
|6
|31
|187-242
|60
|46,2
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|13
|Филадельфия Флайерз
|65
|17
|4
|0
|4
|7
|33
|167-228
|53
|40,8
|14
|Оттава Сенаторз
|65
|19
|3
|1
|2
|4
|36
|170-213
|52
|40,0
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|16
|5
|2
|4
|1
|37
|200-237
|51
|39,2
|16
|Монреаль Канадиенс
|65
|13
|3
|2
|1
|9
|37
|167-244
|46
|35,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|65
|38
|5
|3
|1
|4
|14
|251-181
|97
|74,6
|2
|Калгари Флэймз
|65
|35
|3
|2
|0
|8
|17
|231-160
|88
|67,7
|3
|Миннесота Уайлд
|63
|28
|6
|5
|4
|0
|20
|234-200
|82
|65,1
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|67
|28
|5
|3
|3
|6
|22
|195-188
|81
|60,4
|5
|Сент-Луис Блюз
|64
|32
|1
|2
|3
|6
|20
|226-187
|79
|61,7
|6
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|30
|3
|3
|0
|5
|25
|227-215
|77
|58,3
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|9
|Даллас Старз
|64
|23
|9
|4
|2
|1
|25
|189-192
|75
|58,6
|10
|Ванкувер Кэнакс
|67
|26
|3
|3
|3
|6
|26
|192-191
|73
|54,5
|11
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|13
|Анахайм Дакс
|67
|18
|5
|4
|5
|6
|29
|189-218
|65
|48,5
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|15
|5
|4
|2
|8
|32
|179-229
|58
|43,9
|15
|Сиэтл Кракен
|65
|17
|1
|2
|1
|5
|39
|170-232
|46
|35,4
|16
|Аризона Койотс
|64
|15
|4
|1
|4
|0
|40
|166-232
|44
|34,4
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|65
|37
|5
|1
|2
|5
|15
|216-156
|93
|71,5
|2
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|67
|28
|4
|5
|2
|8
|20
|224-191
|84
|62,7
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|66
|22
|6
|4
|2
|3
|29
|216-246
|69
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|26
|1
|1
|6
|3
|27
|174-178
|65
|50,8
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|17
|4
|0
|4
|7
|33
|167-228
|53
|40,8
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|16
|5
|2
|4
|1
|37
|200-237
|51
|39,2
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|64
|33
|8
|3
|4
|2
|14
|262-186
|94
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|31
|8
|2
|4
|2
|18
|215-182
|88
|67,7
|3
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|34
|4
|2
|1
|4
|19
|234-195
|85
|66,4
|5
|Детройт Ред Уингз
|65
|15
|8
|3
|2
|6
|31
|187-242
|60
|46,2
|6
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|7
|Оттава Сенаторз
|65
|19
|3
|1
|2
|4
|36
|170-213
|52
|40,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|65
|13
|3
|2
|1
|9
|37
|167-244
|46
|35,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|65
|38
|5
|3
|1
|4
|14
|251-181
|97
|74,6
|2
|Миннесота Уайлд
|63
|28
|6
|5
|4
|0
|20
|234-200
|82
|65,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|64
|32
|1
|2
|3
|6
|20
|226-187
|79
|61,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|5
|Даллас Старз
|64
|23
|9
|4
|2
|1
|25
|189-192
|75
|58,6
|6
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|15
|5
|4
|2
|8
|32
|179-229
|58
|43,9
|8
|Аризона Койотс
|64
|15
|4
|1
|4
|0
|40
|166-232
|44
|34,4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|65
|35
|3
|2
|0
|8
|17
|231-160
|88
|67,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|67
|28
|5
|3
|3
|6
|22
|195-188
|81
|60,4
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|30
|3
|3
|0
|5
|25
|227-215
|77
|58,3
|4
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|67
|26
|3
|3
|3
|6
|26
|192-191
|73
|54,5
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|7
|Анахайм Дакс
|67
|18
|5
|4
|5
|6
|29
|189-218
|65
|48,5
|8
|Сиэтл Кракен
|65
|17
|1
|2
|1
|5
|39
|170-232
|46
|35,4