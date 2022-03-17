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Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 28.03.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
28 марта 2022, понедельник. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Очки
0СШАценАндре Драммонд
20
1СШАзащБрюс Браун
10
2СШАфорБлэйк Гриффин
0
6СШАзащДэвид Дюк
0
7СШАлёгКевин Дюрант
20
8АвстралиязащПатрик Миллз
2
9СловенияразГоран Драгич
3
10СШАфорБен Симмонс
0
11СШАзащКайри Ирвинг
6
12СШАзащДжо Харрис
0
14СШАзащКесслер Эдвардс
5
16СШАфорДжеймс Джонсон
2
20СШАфорДэйрон Шарп
0
21СШАценЛамаркус Олдридж
0
24СШАзащКэмерон Томас
0
30СШАзащСет Карри
7
33СШАценНиколас Клэкстон
6
Очки
0СШАлёгМайлс Бриджес
20
2СШАразЛамело Болл
32
3СШАзащТерри Розир
9
4СШАразАйзея Томас
2
5СШАзащДжеймс Букнайт
0
6СШАфорДжален Макдэниелс
2
8СШАценМонтрезл Харрелл
2
11СШАфорКоди Мартин
2
12СШАлёгКелли Убре
0
14ЯмайкаценНик Ричардс
0
16СШАзащСкотти Льюис
0
20СШАлёгГордон Хэйворд
0
21СШАфорДжей Ти Тор
0
23Багамские островафорКай Джонс
0
24СШАценМэйсон Пламли
5
25СШАфорПи Джей Вашингтон
16
98ЛитвалёгАрнольдас Кулбока
0
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
09.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс121 : 132Бруклин Нетс
24.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс95 : 111Шарлотт Хорнетс
17.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс130 : 115Шарлотт Хорнетс
02.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс111 : 89Шарлотт Хорнетс
28.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс106 : 104Бруклин Нетс
23.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс86 : 115Бруклин Нетс
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс108 : 113Шарлотт Хорнетс
07.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс104 : 111Бруклин Нетс
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс101 : 91Шарлотт Хорнетс
02.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс112 : 123Шарлотт Хорнетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6939,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
4 Бостон Селтикс7547288305-77901220,62714,0
5 Майами Хит7547288184-78921220,62714,0
6 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,62214,5
7 Милуоки Бакс7446288501-82281200,62214,5
8 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,5
9 Даллас Маверикс7445297886-77071190,60815,5
10 Денвер Наггетс7544318386-82021190,58717,0
11 Чикаго Буллз7443318256-82271170,58117,5
12 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,56818,5
13 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
14 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,55419,5
15 Бруклин Нетс7439358304-82741130,52721,5
16 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,51422,5
17 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50023,5
18 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
19 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44028,0
20 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43228,5
21 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42529,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс7431438044-81261050,41929,5
23 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40530,5
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36533,5
25 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
26 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33336,0
27 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28439,5
28 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26741,0
29 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26741,0
30 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26741,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7547288305-77901220,6270,0
2 Майами Хит7547288184-78921220,6270,0
3 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6220,5
4 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6220,5
5 Чикаго Буллз7443318256-82271170,5813,5
6 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,5684,5
7 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,5545,5
8 Бруклин Нетс7439358304-82741130,5277,5
9 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5148,5
10 Атланта Хоукс7437378357-83041110,5009,5
11 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44014,0
12 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43214,5
13 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33322,0
14 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26727,0
15 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26727,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6939,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
4 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,5
5 Даллас Маверикс7445297886-77071190,60815,5
6 Денвер Наггетс7544318386-82021190,58717,0
7 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42529,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс7431438044-81261050,41929,5
11 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40530,5
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36533,5
13 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
14 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28439,5
15 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26741,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7547288305-77901220,6270,0
2 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6220,5
3 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,5684,5
4 Бруклин Нетс7439358304-82741130,5277,5
5 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44014,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6220,0
2 Чикаго Буллз7443318256-82271170,5813,0
3 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,5545,0
4 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33321,5
5 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26726,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7547288184-78921220,6270,0
2 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5148,5
3 Атланта Хоукс7437378357-83041110,5009,5
4 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43214,5
5 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26727,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7445298398-79591190,6080,0
2 Денвер Наггетс7544318386-82021190,5871,5
3 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,5663,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36518,0
5 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28424,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42529,0
5 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6930,0
2 Даллас Маверикс7445297886-77071190,6086,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7431438044-81261050,41920,5
4 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40521,5
5 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26732,0

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