Свернуть список

Кипр - Эстония 29 Марта прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Кипр Эстония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Эстония, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Эстония
Главные тренеры
Греция Никос Костеноглу
Швейцария Томас Хеберли
История личных встреч
24.03.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться Эстония0 : 0Кипр
03.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 8 Эстония1 : 0Кипр
25.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 5 Кипр0 : 0Эстония
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
Италия
Испания
1 : 2
Бельгия
Франция
2 : 3
Лига A. За 3-е место
Италия
Бельгия
2 : 1
Лига A. Финал
Испания
Франция
1 : 2
Лига C. Плей-офф за право остаться
Команда12
Эстония
Кипр
0 : 0 29.03
Команда12
Молдавия
Казахстан
1 : 2 29.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close