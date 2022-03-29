Кипр - Эстония 29 Марта прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Эстония, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр
Эстония
Главные тренеры
|Никос Костеноглу
|Томас Хеберли
История личных встреч
|24.03.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться
|0 : 0
|03.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 8
|1 : 0
|25.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
| Италия
Испания
|1 : 2
| Бельгия
Франция
|2 : 3
Лига A. За 3-е место
| Италия
Бельгия
|2 : 1
Лига A. Финал
| Испания
Франция
|1 : 2
Лига C. Плей-офф за право остаться
|Команда
|1
|2
| Эстония
Кипр
|0 : 0
|29.03
|Команда
|1
|2
| Молдавия
Казахстан
|1 : 2
|29.03