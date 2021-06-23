Польша - Швеция 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Шлёнск (Хожув, Польша), вместимость: 55211
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Швеция, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Шлёнск (Хожув, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Швеция
Главные тренеры
|Чеслав Михневич
|Янне Андерссон
История личных встреч
|23.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа E. Тур 3
|3 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча квалификации ЧМ-2022: Польша — Швеция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
| Шотландия
Украина
|24.03
| Россия
Польша
|24.03
| Португалия
Турция
|3 : 1
| Швеция
Чехия
|1 : 0 ДВ
| Уэльс
Австрия
|2 : 1
| Италия
Северная Македония
|0 : 1
Плей-офф - Финал
| Польша
Швеция
|29.03
| Португалия
Северная Македония
|29.03
| Уэльс
A1
|29.03