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Польша - Швеция 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Шлёнск (Хожув, Польша), вместимость: 55211
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия);
Польша Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Швеция, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Шлёнск (Хожув, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Швеция
Главные тренеры
Польша Чеслав Михневич
Швеция Янне Андерссон
История личных встреч
23.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа E. Тур 3 Швеция3 : 2Польша
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча квалификации ЧМ-2022: Польша — Швеция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
Шотландия
Украина
24.03
Россия
Польша
24.03
Португалия
Турция
3 : 1
Швеция
Чехия
1 : 0 ДВ
Уэльс
Австрия
2 : 1
Италия
Северная Македония
0 : 1
Плей-офф - Финал
Польша
Швеция
29.03
Португалия
Северная Македония
29.03
Уэльс
A1
29.03

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