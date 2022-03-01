Азербайджан - Латвия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
29 марта 2022, вторник. 14:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Латвия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Латвия
Главные тренеры
|Джанни Де Бьязи
|Дайнис Казакевич
История личных встреч
|09.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 3