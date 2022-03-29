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Дания - Сербия 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Дания Сербия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сербия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Сербия
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
13.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. Тур 6 Дания2 : 0Сербия
14.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. Тур 4 Сербия1 : 3Дания

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