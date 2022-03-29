Дания - Сербия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сербия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Сербия
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Драган Стойкович
История личных встреч
|13.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. Тур 6
|2 : 0
|14.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. Тур 4
|1 : 3