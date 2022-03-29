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Уэльс - Чехия 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Уэльс Чехия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Чехия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Чехия
Главные тренеры
Уэльс Роберт Пейдж
Чехия Ярослав Шильгавы
История личных встреч
08.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. Тур 7 Чехия2 : 2Уэльс
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. Тур 3 Уэльс1 : 0Чехия
02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. Тур 7 Уэльс0 : 0Чехия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. Тур 1 Чехия2 : 1Уэльс

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