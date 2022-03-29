Уэльс - Чехия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Чехия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Чехия
Главные тренеры
|Роберт Пейдж
|Ярослав Шильгавы
История личных встреч
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 7
|2 : 2
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 3
|1 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. Тур 7
|0 : 0
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. Тур 1
|2 : 1