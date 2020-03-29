Сенегал - Египет 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Леопольд Седар Сенгор (Дакар, Сенегал), вместимость: 60000
29 марта 2022, вторник. 20:00 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Египет, которое состоится 29 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Леопольд Седар Сенгор (Дакар, Сенегал). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Египет
Главные тренеры
|Алиу Сиссе
|Карлуш Мануэл Брито Леал Кейруш
История личных встреч
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд
|1 : 0
|06.02.2022
|Кубок африканских наций
|Финал
|0 : 0 4 : 2