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Фенербахче - Альба прямая трансляция 29.03.2022

Стадион: Улкер Спортс Арена (Стамбул, Турция), вместимость: 13800
29 марта 2022, вторник. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
Фенербахче Альба

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фенербахче - Альба, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер Спортс Арена (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Альба
Берлин, Германия
Главные тренеры
Сербия Саша Джорджевич
Испания Исраэль Гонсалес
История личных встреч
12.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 Альба84 : 70Фенербахче
19.02.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 25 Фенербахче89 : 84Альба
10.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 12 Альба89 : 63Фенербахче
30.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Альба70 : 74Фенербахче
06.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 12 Фенербахче107 : 102 ОТАльба
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан25 0.680
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив24 0.542
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария23 0.522
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Баскония27 0.407
11 Альба24 0.417
12 Фенербахче24 0.375
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос24 0.292
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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