Олимпия Милан - Бавария прямая трансляция 29.03.2022
Стадион: Медиоланум Форум (Милан, Италия), вместимость: 12500
29 марта 2022, вторник. 21:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпия Милан - Бавария, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Медиоланум Форум (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Милан
Милан, Италия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Этторе Мессина
|Андреа Тринкьери
История личных встреч
|26.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|83 : 77
|04.05.2021
|Евролига
|1/4 финала
|92 : 89
|30.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|85 : 82
|28.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|85 : 79
|22.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|80 : 69
|20.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|79 : 78
|21.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 20
|75 : 51
|02.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|79 : 81 ОТ
|30.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|79 : 78
|03.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|78 : 64
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|25
|0.680
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|24
|0.542
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Баскония
|27
|0.407
|11
|Альба
|24
|0.417
|12
|Фенербахче
|24
|0.375
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000