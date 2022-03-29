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Олимпия Милан - Бавария прямая трансляция 29.03.2022

Стадион: Медиоланум Форум (Милан, Италия), вместимость: 12500
29 марта 2022, вторник. 21:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
Олимпия Милан Бавария

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпия Милан - Бавария, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Медиоланум Форум (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Милан
Милан, Италия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Италия Этторе Мессина
Италия Андреа Тринкьери
История личных встреч
26.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Бавария83 : 77Олимпия Милан
04.05.2021 Евролига 1/4 финала Олимпия Милан92 : 89Бавария
30.04.2021 Евролига 1/4 финала Бавария85 : 82Олимпия Милан
28.04.2021 Евролига 1/4 финала Бавария85 : 79Олимпия Милан
22.04.2021 Евролига 1/4 финала Олимпия Милан80 : 69Бавария
20.04.2021 Евролига 1/4 финала Олимпия Милан79 : 78Бавария
21.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 20 Олимпия Милан75 : 51Бавария
02.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Бавария79 : 81 ОТОлимпия Милан
30.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Олимпия Милан79 : 78Бавария
03.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Бавария78 : 64Олимпия Милан
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан25 0.680
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив24 0.542
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария23 0.522
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Баскония27 0.407
11 Альба24 0.417
12 Фенербахче24 0.375
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос24 0.292
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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