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Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив прямая трансляция 29.03.2022

Стадион: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция), вместимость: 19250
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур
Панатинаикос Маккаби Тель-Авив

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур, оно проводится на стадионе: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Греция Димитрис Прифтис
Греция Яннис Сферопулос
История личных встреч
21.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Маккаби Тель-Авив77 : 73Панатинаикос
11.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 27 Панатинаикос81 : 63Маккаби Тель-Авив
22.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Маккаби Тель-Авив89 : 81Панатинаикос
19.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Маккаби Тель-Авив88 : 79Панатинаикос
24.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 20 Маккаби Тель-Авив84 : 75Панатинаикос
11.10.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Панатинаикос89 : 84Маккаби Тель-Авив
22.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Маккаби Тель-Авив75 : 76Панатинаикос
19.12.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Панатинаикос89 : 76Маккаби Тель-Авив
06.04.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Маккаби Тель-Авив61 : 81Панатинаикос
10.11.2016 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Панатинаикос83 : 75 ОТМаккаби Тель-Авив
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан25 0.680
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив24 0.542
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария23 0.522
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Баскония27 0.407
11 Альба24 0.417
12 Фенербахче24 0.375
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос24 0.292
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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