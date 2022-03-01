Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив прямая трансляция 29.03.2022
Стадион: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция), вместимость: 19250
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур, оно проводится на стадионе: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Димитрис Прифтис
|Яннис Сферопулос
История личных встреч
|21.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|77 : 73
|11.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|81 : 63
|22.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|89 : 81
|19.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|88 : 79
|24.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 20
|84 : 75
|11.10.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|89 : 84
|22.03.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 28
|75 : 76
|19.12.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|89 : 76
|06.04.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|61 : 81
|10.11.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|83 : 75 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|25
|0.680
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|24
|0.542
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Баскония
|27
|0.407
|11
|Альба
|24
|0.417
|12
|Фенербахче
|24
|0.375
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000