Ямайка - Гондурас 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка), вместимость: 35000
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Гондурас, которое состоится 31 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ямайка
Гондурас
Главные тренеры
|Арнольд Крус
|Эрнан Дарио Гомес
История личных встреч
|14.10.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 6
|0 : 2
|18.06.2019
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. Тур 1
|3 : 2
|17.02.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 10
|2 : 2
|12.06.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 5
|2 : 0
|12.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|2 : 1
|14.06.2011
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 3
|0 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|13
|28
| 2
Финальная часть
|США
|13
|25
| 3
Финальная часть
|Мексика
|13
|25
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Коста-Рика
|13
|22
|5
|Панама
|13
|18
|6
|Сальвадор
|13
|10
|7
|Ямайка
|13
|8
|8
|Гондурас
|13
|4