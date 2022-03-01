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Ямайка - Гондурас 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка), вместимость: 35000
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур
Ямайка Гондурас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Гондурас, которое состоится 31 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ямайка
Гондурас
Главные тренеры
ГондурасАрнольд Крус
КолумбияЭрнан Дарио Гомес
История личных встреч
14.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 6 Гондурас0 : 2Ямайка
18.06.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 1 Ямайка3 : 2Гондурас
17.02.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Гондурас0 : 1Ямайка
16.10.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 10 Ямайка2 : 2Гондурас
12.06.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 5 Гондурас2 : 0Ямайка
12.10.2011 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2011 Гондурас2 : 1Ямайка
14.06.2011 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 3 Гондурас0 : 1Ямайка
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада13 28
2
Финальная часть
США13 25
3
Финальная часть
Мексика13 25
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика13 22
5 Панама13 18
6 Сальвадор13 10
7 Ямайка13 8
8 Гондурас13 4

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