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Унион - Кёльн 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 28-й тур
Унион Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Кёльн, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
07.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн2 : 2Унион
13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Унион2 : 1Кёльн
22.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Кёльн1 : 2Унион
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Кёльн1 : 2Унион
08.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Унион2 : 0Кёльн
31.01.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Унион2 : 0Кёльн
13.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Кёльн1 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27203481-286377,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27183667-385770,4
3
Лига чемпионов
Байер27146766-414859,3
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27136857-304555,6
5
Лига Европы
Фрайбург27129643-294555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм27135949-404454,3
7 Кёльн271010738-404049,4
8 Айнтрахт Ф27108939-383846,9
9 Унион27108933-383846,9
10 Майнц261141139-303747,4
11 Боруссия М27961238-513340,7
12 Бохум27951328-393239,5
13 Вольфсбург27941429-423138,3
14 Штутгарт27681335-502632,1
15 Аугсбург26681229-442633,3
16
Стыковая зона
Герта27751529-602632,1
17
Зона вылета
Арминия275101222-382530,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт27361824-701518,5

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