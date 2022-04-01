Унион - Кёльн 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 28-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Кёльн, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|07.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 2
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 1
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
|08.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 0
|31.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|13.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|70,4
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|59,3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|55,6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|54,3
|7
|Кёльн
|27
|10
|10
|7
|38-40
|40
|49,4
|8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|46,9
|9
|Унион
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|46,9
|10
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|47,4
|11
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|40,7
|12
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|39,5
|13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|38,3
|14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|32,1
|15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|32,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
|18,5