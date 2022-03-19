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Миннесота Уайлд - Питтсбург Пингвинз 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
01 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
СШАМайк Салливан
История личных встреч
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 5 БМиннесота Уайлд
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 3Миннесота Уайлд
13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 7Питтсбург Пингвинз
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Питтсбург Пингвинз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1Миннесота Уайлд
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Миннесота Уайлд
29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Питтсбург Пингвинз
26.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 2Питтсбург Пингвинз
11.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Миннесота Уайлд
27.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 3Питтсбург Пингвинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6739531514255-18510074,6
2 Флорида Пантерз6634834215271-1959672,7
3 Каролина Харрикейнз6738512615225-1619671,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс6836442319211-1789368,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
6 Питтсбург Пингвинз6833436418227-1829066,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6636421419245-2018967,4
8 Калгари Флэймз6635320818232-1628866,7
9 Бостон Брюинз6633622320204-1808765,9
10 Миннесота Уайлд6529754020241-2038666,2
11 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
12 Сент-Луис Блюз6634123620234-1918362,9
13 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
14 Лос-Анджелес Кингз6928534623199-1988259,4
15 Эдмонтон Ойлерз6831340525237-2198159,6
16 Вегас Голден Найтс6930341328219-2067856,5
17 Даллас Старз6524942125192-1947759,2
18 Виннипег Джетс6826524625212-2097655,9
19 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
20 Коламбус Блю Джекетс6722642330219-2506951,5
21 Нью-Йорк Айлендерс6527116327178-1816751,5
22 Сан-Хосе Шаркс6620722629175-2096650,0
23 Анахайм Дакс6818545630191-2216547,8
24 Детройт Ред Уингз6715832732193-2586145,5
25 Баффало Сэйбрз6818333833186-2405943,4
26 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
27 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
28 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
29 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
30 Сиэтл Кракен6718121540176-2364835,8
31 Аризона Койотс6716414141173-2424735,1
32 Монреаль Канадиенс6713322938173-2544735,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6634834215271-1959672,7
2 Каролина Харрикейнз6738512615225-1619671,6
3 Нью-Йорк Рейнджерс6836442319211-1789368,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
5 Питтсбург Пингвинз6833436418227-1829066,2
6 Торонто Мэйпл Лифс6636421419245-2018967,4
7 Бостон Брюинз6633622320204-1808765,9
8 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
9 Коламбус Блю Джекетс6722642330219-2506951,5
10 Нью-Йорк Айлендерс6527116327178-1816751,5
11 Детройт Ред Уингз6715832732193-2586145,5
12 Баффало Сэйбрз6818333833186-2405943,4
13 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
14 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
15 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
16 Монреаль Канадиенс6713322938173-2544735,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6739531514255-18510074,6
2 Калгари Флэймз6635320818232-1628866,7
3 Миннесота Уайлд6529754020241-2038666,2
4 Сент-Луис Блюз6634123620234-1918362,9
5 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
6 Лос-Анджелес Кингз6928534623199-1988259,4
7 Эдмонтон Ойлерз6831340525237-2198159,6
8 Вегас Голден Найтс6930341328219-2067856,5
9 Даллас Старз6524942125192-1947759,2
10 Виннипег Джетс6826524625212-2097655,9
11 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
12 Сан-Хосе Шаркс6620722629175-2096650,0
13 Анахайм Дакс6818545630191-2216547,8
14 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
15 Сиэтл Кракен6718121540176-2364835,8
16 Аризона Койотс6716414141173-2424735,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6738512615225-1619671,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс6836442319211-1789368,4
3 Питтсбург Пингвинз6833436418227-1829066,2
4 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
5 Коламбус Блю Джекетс6722642330219-2506951,5
6 Нью-Йорк Айлендерс6527116327178-1816751,5
7 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
8 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6634834215271-1959672,7
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
3 Торонто Мэйпл Лифс6636421419245-2018967,4
4 Бостон Брюинз6633622320204-1808765,9
5 Детройт Ред Уингз6715832732193-2586145,5
6 Баффало Сэйбрз6818333833186-2405943,4
7 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
8 Монреаль Канадиенс6713322938173-2544735,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6739531514255-18510074,6
2 Миннесота Уайлд6529754020241-2038666,2
3 Сент-Луис Блюз6634123620234-1918362,9
4 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
5 Даллас Старз6524942125192-1947759,2
6 Виннипег Джетс6826524625212-2097655,9
7 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
8 Аризона Койотс6716414141173-2424735,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6635320818232-1628866,7
2 Лос-Анджелес Кингз6928534623199-1988259,4
3 Эдмонтон Ойлерз6831340525237-2198159,6
4 Вегас Голден Найтс6930341328219-2067856,5
5 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
6 Сан-Хосе Шаркс6620722629175-2096650,0
7 Анахайм Дакс6818545630191-2216547,8
8 Сиэтл Кракен6718121540176-2364835,8

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