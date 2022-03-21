Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 01.04.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Док Риверс
История личных встреч
|05.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 109
|29.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 102
|09.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 104
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 104
|24.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 114
|12.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 106
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 125
|27.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 117
|11.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|08.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 117
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|76
|62
|14
|8756-8118
|138
|0,816
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|77
|54
|23
|8883-8404
|131
|0,701
|8,5
|3
|Майами Хит
|77
|49
|28
|8413-8090
|126
|0,636
|13,5
|4
|Милуоки Бакс
|75
|47
|28
|8619-8344
|122
|0,627
|14,5
|5
|Даллас Маверикс
|77
|48
|29
|8248-8029
|125
|0,623
|14,5
|6
|Голден Стэйт Уорриорз
|77
|48
|29
|8526-8138
|125
|0,623
|14,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|75
|46
|29
|8169-8010
|121
|0,613
|15,5
|8
|Бостон Селтикс
|77
|47
|30
|8515-8011
|124
|0,610
|15,5
|9
|Денвер Наггетс
|77
|46
|31
|8624-8429
|123
|0,597
|16,5
|10
|Юта Джаз
|76
|45
|31
|8613-8194
|121
|0,592
|17,0
|11
|Чикаго Буллз
|76
|44
|32
|8467-8430
|120
|0,579
|18,0
|12
|Торонто Рэпторс
|76
|44
|32
|8311-8137
|120
|0,579
|18,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|77
|43
|34
|8871-8652
|120
|0,558
|19,5
|14
|Кливленд Кавальерс
|76
|42
|34
|8150-7968
|118
|0,553
|20,0
|15
|Бруклин Нетс
|76
|40
|36
|8544-8516
|116
|0,526
|22,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|77
|40
|37
|8843-8807
|117
|0,519
|22,5
|17
|Атланта Хоукс
|76
|39
|37
|8625-8545
|115
|0,513
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|76
|37
|39
|8120-8239
|113
|0,487
|25,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|77
|34
|43
|8195-8238
|111
|0,442
|28,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|76
|33
|43
|8235-8467
|109
|0,434
|29,0
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|76
|33
|43
|8277-8341
|109
|0,434
|29,0
|22
|Лос-Анджелес Лейкерс
|75
|31
|44
|8366-8586
|106
|0,413
|30,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|76
|31
|45
|8585-8612
|107
|0,408
|31,0
|24
|Сакраменто Кингз
|77
|28
|49
|8510-8918
|105
|0,364
|34,5
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|76
|27
|49
|8162-8732
|103
|0,355
|35,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|77
|25
|52
|8532-8778
|102
|0,325
|37,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|76
|22
|54
|7900-8475
|98
|0,289
|40,0
|28
|Детройт Пистонс
|76
|20
|56
|7943-8537
|96
|0,263
|42,0
|29
|Орландо Мэджик
|77
|20
|57
|8024-8629
|97
|0,260
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|77
|20
|57
|8414-9066
|97
|0,260
|42,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|77
|49
|28
|8413-8090
|126
|0,636
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|75
|47
|28
|8619-8344
|122
|0,627
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|75
|46
|29
|8169-8010
|121
|0,613
|2,0
|4
|Бостон Селтикс
|77
|47
|30
|8515-8011
|124
|0,610
|2,0
|5
|Чикаго Буллз
|76
|44
|32
|8467-8430
|120
|0,579
|4,5
|6
|Торонто Рэпторс
|76
|44
|32
|8311-8137
|120
|0,579
|4,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|76
|42
|34
|8150-7968
|118
|0,553
|6,5
|8
|Бруклин Нетс
|76
|40
|36
|8544-8516
|116
|0,526
|8,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|77
|40
|37
|8843-8807
|117
|0,519
|9,0
|10
|Атланта Хоукс
|76
|39
|37
|8625-8545
|115
|0,513
|9,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|77
|34
|43
|8195-8238
|111
|0,442
|15,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|76
|33
|43
|8235-8467
|109
|0,434
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|77
|25
|52
|8532-8778
|102
|0,325
|24,0
|14
|Детройт Пистонс
|76
|20
|56
|7943-8537
|96
|0,263
|28,5
|15
|Орландо Мэджик
|77
|20
|57
|8024-8629
|97
|0,260
|29,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|76
|62
|14
|8756-8118
|138
|0,816
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|77
|54
|23
|8883-8404
|131
|0,701
|8,5
|3
|Даллас Маверикс
|77
|48
|29
|8248-8029
|125
|0,623
|14,5
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|77
|48
|29
|8526-8138
|125
|0,623
|14,5
|5
|Денвер Наггетс
|77
|46
|31
|8624-8429
|123
|0,597
|16,5
|6
|Юта Джаз
|76
|45
|31
|8613-8194
|121
|0,592
|17,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|77
|43
|34
|8871-8652
|120
|0,558
|19,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|76
|37
|39
|8120-8239
|113
|0,487
|25,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|76
|33
|43
|8277-8341
|109
|0,434
|29,0
|10
|Лос-Анджелес Лейкерс
|75
|31
|44
|8366-8586
|106
|0,413
|30,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|76
|31
|45
|8585-8612
|107
|0,408
|31,0
|12
|Сакраменто Кингз
|77
|28
|49
|8510-8918
|105
|0,364
|34,5
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|76
|27
|49
|8162-8732
|103
|0,355
|35,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|76
|22
|54
|7900-8475
|98
|0,289
|40,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|77
|20
|57
|8414-9066
|97
|0,260
|42,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|75
|46
|29
|8169-8010
|121
|0,613
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|77
|47
|30
|8515-8011
|124
|0,610
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|76
|44
|32
|8311-8137
|120
|0,579
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|76
|40
|36
|8544-8516
|116
|0,526
|6,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|77
|34
|43
|8195-8238
|111
|0,442
|13,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|75
|47
|28
|8619-8344
|122
|0,627
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|76
|44
|32
|8467-8430
|120
|0,579
|3,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|76
|42
|34
|8150-7968
|118
|0,553
|5,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|77
|25
|52
|8532-8778
|102
|0,325
|23,0
|5
|Детройт Пистонс
|76
|20
|56
|7943-8537
|96
|0,263
|27,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|77
|49
|28
|8413-8090
|126
|0,636
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|77
|40
|37
|8843-8807
|117
|0,519
|9,0
|3
|Атланта Хоукс
|76
|39
|37
|8625-8545
|115
|0,513
|9,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|76
|33
|43
|8235-8467
|109
|0,434
|15,5
|5
|Орландо Мэджик
|77
|20
|57
|8024-8629
|97
|0,260
|29,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Денвер Наггетс
|77
|46
|31
|8624-8429
|123
|0,597
|0,0
|2
|Юта Джаз
|76
|45
|31
|8613-8194
|121
|0,592
|0,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|77
|43
|34
|8871-8652
|120
|0,558
|3,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|76
|27
|49
|8162-8732
|103
|0,355
|18,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|76
|22
|54
|7900-8475
|98
|0,289
|23,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|76
|62
|14
|8756-8118
|138
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|77
|48
|29
|8526-8138
|125
|0,623
|14,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|76
|37
|39
|8120-8239
|113
|0,487
|25,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|75
|31
|44
|8366-8586
|106
|0,413
|30,5
|5
|Сакраменто Кингз
|77
|28
|49
|8510-8918
|105
|0,364
|34,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|77
|54
|23
|8883-8404
|131
|0,701
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|77
|48
|29
|8248-8029
|125
|0,623
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|76
|33
|43
|8277-8341
|109
|0,434
|20,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|76
|31
|45
|8585-8612
|107
|0,408
|22,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|77
|20
|57
|8414-9066
|97
|0,260
|34,0