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Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 01.04.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАДуэйн Кейси
СШАДок Риверс
История личных встреч
05.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс98 : 109Филадельфия Сиксерс
29.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс110 : 102Детройт Пистонс
09.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 104Детройт Пистонс
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс119 : 104Филадельфия Сиксерс
24.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс110 : 114Филадельфия Сиксерс
12.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс124 : 106Детройт Пистонс
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс109 : 125Филадельфия Сиксерс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс111 : 117Филадельфия Сиксерс
11.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс116 : 102Детройт Пистонс
08.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс111 : 117Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7662148756-81181380,8160,0
2 Мемфис Гриззлиз7754238883-84041310,7018,5
3 Майами Хит7749288413-80901260,63613,5
4 Милуоки Бакс7547288619-83441220,62714,5
5 Даллас Маверикс7748298248-80291250,62314,5
6 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,5
7 Филадельфия Сиксерс7546298169-80101210,61315,5
8 Бостон Селтикс7747308515-80111240,61015,5
9 Денвер Наггетс7746318624-84291230,59716,5
10 Юта Джаз7645318613-81941210,59217,0
11 Чикаго Буллз7644328467-84301200,57918,0
12 Торонто Рэпторс7644328311-81371200,57918,0
13 Миннесота Тимбервулвз7743348871-86521200,55819,5
14 Кливленд Кавальерс7642348150-79681180,55320,0
15 Бруклин Нетс7640368544-85161160,52622,0
16 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,51922,5
17 Атланта Хоукс7639378625-85451150,51323,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7637398120-82391130,48725,0
19 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44228,5
20 Вашингтон Уизардс7633438235-84671090,43429,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс7633438277-83411090,43429,0
22 Лос-Анджелес Лейкерс7531448366-85861060,41330,5
23 Сан-Антонио Спёрс7631458585-86121070,40831,0
24 Сакраменто Кингз7728498510-89181050,36434,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7627498162-87321030,35535,0
26 Индиана Пэйсерс7725528532-87781020,32537,5
27 Оклахома-Сити Тандер7622547900-8475980,28940,0
28 Детройт Пистонс7620567943-8537960,26342,0
29 Орландо Мэджик7720578024-8629970,26042,5
30 Хьюстон Рокетс7720578414-9066970,26042,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7749288413-80901260,6360,0
2 Милуоки Бакс7547288619-83441220,6271,0
3 Филадельфия Сиксерс7546298169-80101210,6132,0
4 Бостон Селтикс7747308515-80111240,6102,0
5 Чикаго Буллз7644328467-84301200,5794,5
6 Торонто Рэпторс7644328311-81371200,5794,5
7 Кливленд Кавальерс7642348150-79681180,5536,5
8 Бруклин Нетс7640368544-85161160,5268,5
9 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,5199,0
10 Атланта Хоукс7639378625-85451150,5139,5
11 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44215,0
12 Вашингтон Уизардс7633438235-84671090,43415,5
13 Индиана Пэйсерс7725528532-87781020,32524,0
14 Детройт Пистонс7620567943-8537960,26328,5
15 Орландо Мэджик7720578024-8629970,26029,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7662148756-81181380,8160,0
2 Мемфис Гриззлиз7754238883-84041310,7018,5
3 Даллас Маверикс7748298248-80291250,62314,5
4 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,5
5 Денвер Наггетс7746318624-84291230,59716,5
6 Юта Джаз7645318613-81941210,59217,0
7 Миннесота Тимбервулвз7743348871-86521200,55819,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7637398120-82391130,48725,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7633438277-83411090,43429,0
10 Лос-Анджелес Лейкерс7531448366-85861060,41330,5
11 Сан-Антонио Спёрс7631458585-86121070,40831,0
12 Сакраменто Кингз7728498510-89181050,36434,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7627498162-87321030,35535,0
14 Оклахома-Сити Тандер7622547900-8475980,28940,0
15 Хьюстон Рокетс7720578414-9066970,26042,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7546298169-80101210,6130,0
2 Бостон Селтикс7747308515-80111240,6100,0
3 Торонто Рэпторс7644328311-81371200,5792,5
4 Бруклин Нетс7640368544-85161160,5266,5
5 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44213,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7547288619-83441220,6270,0
2 Чикаго Буллз7644328467-84301200,5793,5
3 Кливленд Кавальерс7642348150-79681180,5535,5
4 Индиана Пэйсерс7725528532-87781020,32523,0
5 Детройт Пистонс7620567943-8537960,26327,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7749288413-80901260,6360,0
2 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,5199,0
3 Атланта Хоукс7639378625-85451150,5139,5
4 Вашингтон Уизардс7633438235-84671090,43415,5
5 Орландо Мэджик7720578024-8629970,26029,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Денвер Наггетс7746318624-84291230,5970,0
2 Юта Джаз7645318613-81941210,5920,5
3 Миннесота Тимбервулвз7743348871-86521200,5583,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7627498162-87321030,35518,5
5 Оклахома-Сити Тандер7622547900-8475980,28923,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7662148756-81181380,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7637398120-82391130,48725,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7531448366-85861060,41330,5
5 Сакраменто Кингз7728498510-89181050,36434,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7754238883-84041310,7010,0
2 Даллас Маверикс7748298248-80291250,6236,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7633438277-83411090,43420,5
4 Сан-Антонио Спёрс7631458585-86121070,40822,5
5 Хьюстон Рокетс7720578414-9066970,26034,0

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