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Анадолу Эфес - Альба прямая трансляция 01.04.2022

Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
01 апреля 2022, пятница. 20:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
Анадолу Эфес Альба

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Альба, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба
Берлин, Германия
Главные тренеры
Турция Эргин Атаман
Испания Исраэль Гонсалес
История личных встреч
11.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Альба63 : 90Анадолу Эфес
12.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Анадолу Эфес84 : 76Альба
13.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 Альба72 : 93Анадолу Эфес
27.02.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 26 Альба86 : 99Анадолу Эфес
11.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Анадолу Эфес106 : 105 ОТАльба
06.03.2013 Евролига Группа E. Тур 10 Альба86 : 91Анадолу Эфес
11.01.2013 Евролига Группа E. Тур 3 Анадолу Эфес71 : 62Альба
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпия Милан26 0.692
4
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив25 0.560
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария24 0.500
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Альба25 0.440
11 Баскония27 0.407
12 Фенербахче25 0.360
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос25 0.280
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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