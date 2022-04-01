Анадолу Эфес - Альба прямая трансляция 01.04.2022
Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
01 апреля 2022, пятница. 20:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Альба, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба
Берлин, Германия
Главные тренеры
|Эргин Атаман
|Исраэль Гонсалес
История личных встреч
|11.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|63 : 90
|12.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|84 : 76
|13.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 3
|72 : 93
|27.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|86 : 99
|11.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|106 : 105 ОТ
|06.03.2013
|Евролига
|Группа E. Тур 10
|86 : 91
|11.01.2013
|Евролига
|Группа E. Тур 3
|71 : 62
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|26
|0.692
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|25
|0.560
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|24
|0.500
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Альба
|25
|0.440
|11
|Баскония
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|25
|0.360
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|25
|0.280
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000