Баскония - Жальгирис прямая трансляция 01.04.2022
Стадион: Фернандо Буэса (Витория, Испания), вместимость: 14196
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баскония - Жальгирис, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фернандо Буэса (Витория, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис
Каунас, Литва
Главные тренеры
|Невен Спахия
|Юре Здовц
История личных встреч
|02.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|72 : 68
|29.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|81 : 68
|15.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|92 : 73
|20.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|60 : 74
|04.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|58 : 70
|28.02.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 24
|80 : 73
|12.10.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|79 : 87
|15.03.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|84 : 64
|16.11.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|77 : 97
|06.04.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|79 : 84
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|26
|0.692
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|25
|0.560
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|24
|0.500
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Альба
|25
|0.440
|11
|Баскония
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|25
|0.360
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|25
|0.280
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000