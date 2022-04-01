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Баскония - Жальгирис прямая трансляция 01.04.2022

Стадион: Фернандо Буэса (Витория, Испания), вместимость: 14196
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
Баскония Жальгирис

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баскония - Жальгирис, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фернандо Буэса (Витория, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис
Каунас, Литва
Главные тренеры
Хорватия Невен Спахия
Словения Юре Здовц
История личных встреч
02.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Жальгирис72 : 68Баскония
29.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 Баскония81 : 68Жальгирис
15.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Жальгирис92 : 73Баскония
20.02.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 25 Баскония60 : 74Жальгирис
04.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Жальгирис58 : 70Баскония
28.02.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 24 Баскония80 : 73Жальгирис
12.10.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Жальгирис79 : 87Баскония
15.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 26 Баскония84 : 64Жальгирис
16.11.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Жальгирис77 : 97Баскония
06.04.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Баскония79 : 84Жальгирис
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпия Милан26 0.692
4
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив25 0.560
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария24 0.500
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Альба25 0.440
11 Баскония27 0.407
12 Фенербахче25 0.360
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос25 0.280
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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