Арсенал - Ахмат 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
02 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 23-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ахмат, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 1
|17.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 0
|09.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 0
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 3
|26.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|10.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 0
|31.10.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 2
|12.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|3 : 1
|04.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 0
|21.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|72,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|65,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|63,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|57,6
|5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|57,1
|6
|Локомотив М
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|54,0
|7
|Крылья Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|50,8
|8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|47,0
|9
|Спартак М
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|40,9
|10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|37,9
|11
|Нижний Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|36,4
|12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|34,9
| 13
Стыковая зона
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|30,3
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|30,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|27,3
| 16
Зона вылета
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|27,3