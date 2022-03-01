Крылья Советов - Уфа 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 23-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Уфа, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 2
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|27.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 1
|05.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|05.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
|11.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 0
|26.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 1
|06.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|23.10.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|72,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|65,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|63,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|57,6
|5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|57,1
|6
|Локомотив М
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|54,0
|7
|Крылья Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|50,8
|8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|47,0
|9
|Спартак М
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|40,9
|10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|37,9
|11
|Нижний Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|36,4
|12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|34,9
| 13
Стыковая зона
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|30,3
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|30,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|27,3
| 16
Зона вылета
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|27,3