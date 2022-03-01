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Крылья Советов - Уфа 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 23-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Крылья Советов Уфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Уфа, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Уфа1 : 2Крылья Советов
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Крылья Советов0 : 1Уфа
27.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Уфа2 : 1Крылья Советов
05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Крылья Советов1 : 1Уфа
05.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 2Крылья Советов
11.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Уфа1 : 0Крылья Советов
26.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Крылья Советов0 : 1Уфа
06.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Крылья Советов1 : 0Уфа
23.10.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 0Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит22146253-234872,7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М22134541-244365,2
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА22133632-184263,6
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи22122835-243857,6
5 Краснодар21106534-213657,1
6 Локомотив М2197531-253454,0
7 Крылья Советов2195728-233250,8
8 Ахмат221011129-303147,0
9 Спартак М2276924-312740,9
10 Рубин22741129-392537,9
11 Нижний Новгород22661020-322436,4
12 Ростов2157933-382234,9
13
Стыковая зона
Урал22481013-222030,3
14
Стыковая зона
Арсенал22551224-462030,3
15
Зона вылета
Уфа22391019-311827,3
16
Зона вылета
Химки22391019-371827,3

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