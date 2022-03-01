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Локомотив - Спартак 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 23-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Локомотив М Спартак М

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Спартак М, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Спартак М1 : 1Локомотив М
11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М2 : 0Спартак М
23.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М2 : 1Локомотив М
08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 1Локомотив М
05.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М1 : 1 2 : 4Локомотив М
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Локомотив М0 : 3Спартак М
29.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М4 : 0Локомотив М
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М2 : 1Локомотив М
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Локомотив М0 : 0Спартак М
04.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Локомотив М0 : 0Спартак М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит22146253-234872,7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М22134541-244365,2
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА22133632-184263,6
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи22122835-243857,6
5 Краснодар21106534-213657,1
6 Локомотив М2197531-253454,0
7 Крылья Советов2195728-233250,8
8 Ахмат221011129-303147,0
9 Спартак М2276924-312740,9
10 Рубин22741129-392537,9
11 Нижний Новгород22661020-322436,4
12 Ростов2157933-382234,9
13
Стыковая зона
Урал22481013-222030,3
14
Стыковая зона
Арсенал22551224-462030,3
15
Зона вылета
Уфа22391019-311827,3
16
Зона вылета
Химки22391019-371827,3

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