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Лацио - Сассуоло 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
02 апреля 2022, суббота. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Лацио Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Сассуоло, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло2 : 1Лацио
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло2 : 0Лацио
24.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Лацио2 : 1Сассуоло
11.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Лацио1 : 2Сассуоло
24.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло1 : 2Лацио
07.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Лацио2 : 2Сассуоло
11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло1 : 1Лацио
25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло0 : 3Лацио
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Лацио6 : 1Сассуоло
01.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло1 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан30206456-296673,3
2
Лига чемпионов
Наполи30196553-226370,0
3
Лига чемпионов
Интер М29179362-246069,0
4
Лига чемпионов
Ювентус30178547-265965,6
5
Лига Европы
Аталанта29149651-315158,6
6
Лига Европы
Рома30156950-355156,7
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио30147958-454954,4
8 Фиорентина291451048-384754,0
9 Сассуоло301110955-494347,8
10 Верона301191055-474246,7
11 Торино29981234-303540,2
12 Болонья29961432-443337,9
13 Эмполи30891341-553336,7
14 Удинезе286121036-463035,7
15 Сампдория30851739-512932,2
16 Специя30851731-542932,2
17 Кальяри305101528-542527,8
18
Зона вылета
Венеция29571725-542225,3
19
Зона вылета
Дженоа302161223-472224,4
20
Зона вылета
Салернитана28371822-651619,0

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