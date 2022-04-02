Свернуть список

Ницца - Ренн 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
02 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ницца Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Ренн1 : 2Ницца
26.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн1 : 2Ницца
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца0 : 1Ренн
24.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Ницца1 : 1Ренн
01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Ренн1 : 2Ницца
14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Ренн0 : 0Ницца
14.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Ницца2 : 1Ренн
08.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Ницца1 : 1Ренн
17.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн0 : 1Ницца
12.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн2 : 2Ницца
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ29205459-276574,7
2
Лига чемпионов
Марсель29158645-275360,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн29164963-285259,8
4
Лига Европы
Ницца29156839-2350-158,6
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург29139750-324855,2
6 Лилль291210738-354652,9
7 Монако29128943-304450,6
8 Ланс29128945-394450,6
9 Нант291261136-314248,3
10 Лион291110840-3742-149,4
11 Монпелье291251243-404147,1
12 Реймс29812932-313641,4
13 Брест29981236-433540,2
14 Анже29881332-413236,8
15 Труа29781427-422933,3
16 Лорьян296101324-432832,2
17 Клермон29771528-512832,2
18
Стыковая зона
Сент-Этьен29691429-512731,0
19
Зона вылета
Метц294111426-522326,4
20
Зона вылета
Бордо294101538-702225,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close