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Лилль - Бордо 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
02 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лилль Бордо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Бордо, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
22.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Бордо2 : 3Лилль
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Бордо0 : 3Лилль
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Лилль2 : 1Бордо
26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Лилль3 : 0Бордо
12.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Лилль1 : 0Бордо
26.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Бордо1 : 0Лилль
07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Бордо2 : 1Лилль
08.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 5 Лилль0 : 0Бордо
25.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль2 : 3Бордо
03.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 16 Бордо0 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ29205459-276574,7
2
Лига чемпионов
Марсель29158645-275360,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн29164963-285259,8
4
Лига Европы
Ницца29156839-2350-158,6
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург29139750-324855,2
6 Лилль291210738-354652,9
7 Монако29128943-304450,6
8 Ланс29128945-394450,6
9 Нант291261136-314248,3
10 Лион291110840-3742-149,4
11 Монпелье291251243-404147,1
12 Реймс29812932-313641,4
13 Брест29981236-433540,2
14 Анже29881332-413236,8
15 Труа29781427-422933,3
16 Лорьян296101324-432832,2
17 Клермон29771528-512832,2
18
Стыковая зона
Сент-Этьен29691429-512731,0
19
Зона вылета
Метц294111426-522326,4
20
Зона вылета
Бордо294101538-702225,3

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