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Питерборо Юнайтед - Мидлсбро 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
Питерборо Юнайтед Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Северная Ирландия Грант Макканн
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Мидлсбро2 : 0Питерборо Юнайтед
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро5 : 0Питерборо Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут36 69
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун39 63
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед38 61
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс39 61
7 Мидлсбро37 59
8 Куинз Парк Рейнджерс38 59
9 Ноттингем Форест36 58
10 Миллуолл38 57
11 Ковентри Сити38 55
12 Вест Бромвич Альбион38 54
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Сток Сити38 49
16 Суонси Сити37 48
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити39 44
19 Бирмингем Сити39 42
20 Халл Сити39 41
21 Рединг38 33
22
Зона вылета
Барнсли38 28
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед38 26
24
Зона вылета
Дерби Каунти39 25

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