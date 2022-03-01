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СКА - ЦСКА 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 12500
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, Финал - Запад. 1-й матч
СКА ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами СКА - ЦСКА, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
РоссияРоман Борисович Ротенберг
РоссияСергей Викторович Фёдоров
История личных встреч
22.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат СКА3 : 2 ОТЦСКА
21.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА3 : 1СКА
07.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА4 : 0СКА
12.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад СКА0 : 2ЦСКА
10.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад ЦСКА2 : 3 ОТСКА
08.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад СКА3 : 1ЦСКА
06.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад СКА2 : 5ЦСКА
04.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад ЦСКА2 : 0СКА
02.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад ЦСКА3 : 0СКА
17.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА3 : 1СКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — ЦСКА. Начало армейского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
3 : 2
ЦСКА
Динамо М
4 : 2
Динамо М
ЦСКА
1 : 2
Динамо М
ЦСКА
3 : 6
4
0
15
8
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
1 : 6
СКА
Спартак
2 : 1
Спартак
СКА
1 : 2
Спартак
СКА
1 : 2 ОТ
СКА
Спартак
2 : 1
4
1
9
10
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
4 : 1
Салават Юлаев
Трактор
3 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 7
Трактор
Салават Юлаев
2 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 2
4
2
16
8
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
1 : 8
Металлург Мг
Авангард
5 : 7
Авангард
Металлург Мг
2 : 5
Авангард
Металлург Мг
1 : 5
Металлург Мг
Авангард
5 : 2
Авангард
Металлург Мг
5 : 1
Металлург Мг
Авангард
4 : 0
4
3
26
25
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 СКА
ЦСКА
СКА
ЦСКА
02.04
СКА
ЦСКА
04.04
ЦСКА
СКА
06.04
ЦСКА
СКА
08.04
СКА
ЦСКА
10.04
ЦСКА
СКА
12.04
СКА
ЦСКА
14.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Металлург Мг
Трактор
Металлург Мг
Трактор
03.04
Металлург Мг
Трактор
05.04
Трактор
Металлург Мг
07.04
Трактор
Металлург Мг
09.04
Металлург Мг
Трактор
11.04
Трактор
Металлург Мг
13.04
Металлург Мг
Трактор
15.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
18.04
 
 
20.04
 
 
22.04
 
 
24.04
 
 
26.04
 
 
28.04
 
 
30.04
0
0
0
0

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