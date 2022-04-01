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Бирмингем Сити - Вест Бромвич Альбион 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
03 апреля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Бирмингем Сити Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Ли Бойер
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
История личных встреч
15.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вест Бромвич Альбион1 : 0Бирмингем Сити
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Вест Бромвич Альбион0 : 0Бирмингем Сити
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Бирмингем Сити2 : 3Вест Бромвич Альбион
29.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Вест Бромвич Альбион3 : 2Бирмингем Сити
14.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Бирмингем Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
24.01.2015 Кубок Англии 1/16 финала Бирмингем Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
05.03.2011 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бирмингем Сити1 : 3Вест Бромвич Альбион
18.09.2010 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Бромвич Альбион3 : 1Бирмингем Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут36 69
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун40 66
4
Плей-офф за повышение
Лутон Таун38 63
5
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест37 61
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед38 61
7 Блэкберн Роверс39 61
8 Мидлсбро37 59
9 Куинз Парк Рейнджерс38 59
10 Миллуолл38 57
11 Ковентри Сити38 55
12 Вест Бромвич Альбион38 54
13 Блэкпул38 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Сток Сити38 49
16 Суонси Сити37 48
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити39 44
19 Бирмингем Сити39 42
20 Халл Сити40 41
21 Рединг38 33
22
Зона вылета
Барнсли38 28
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед38 26
24
Зона вылета
Дерби Каунти39 25

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