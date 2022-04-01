Витебск - Минск 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
03 апреля 2022, воскресенье. 13:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Главный судья: Павел Коронец (Жодино, Беларусь);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Минск, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Минск
Минск
Главные тренеры
|Евгений Чернухин
|Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|3 : 1
|08.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|3 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|2 : 2
|21.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|1 : 0
|21.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 1
|29.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 0
|15.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|1 : 3
|05.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 0
|24.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 0
|14.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Слуцк
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|4
|БАТЭ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
|5
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
|6
|Гомель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Динамо-Брест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Шахтёр С
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Днепр М
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|10
|Белшина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|12
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Ислочь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Минск
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Витебск
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо-БелАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
|17
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0