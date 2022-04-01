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Рейнджерс - Селтик 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
03 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
Рейнджерс Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
02.02.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Селтик3 : 0Рейнджерс
29.08.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Рейнджерс1 : 0Селтик
02.05.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Рейнджерс4 : 1Селтик
18.04.2021 Кубок Шотландии 4-й раунд Рейнджерс2 : 0Селтик
21.03.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 32 Селтик1 : 1Рейнджерс
02.01.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Рейнджерс1 : 0Селтик
17.10.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Селтик0 : 2Рейнджерс
29.12.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Селтик1 : 2Рейнджерс
08.12.2019 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс0 : 1Селтик
01.09.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Рейнджерс0 : 2Селтик
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Плей-офф чемпионов
Селтик31 76
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс31 73
3
Плей-офф чемпионов
Хартс31 53
4
Плей-офф чемпионов
Данди Юнайтед31 39
5
Плей-офф чемпионов
Хайберниан31 37
6
Плей-офф чемпионов
Ливингстон31 37
7
Переходной турнир
Росс Каунти31 36
8
Переходной турнир
Мазервелл31 36
9
Переходной турнир
Сент-Миррен31 36
10
Переходной турнир
Абердин31 35
11
Переходной турнир
Сент-Джонстон31 27
12
Переходной турнир
Данди31 23

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