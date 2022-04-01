Рейнджерс - Селтик 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
03 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|02.02.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|3 : 0
|29.08.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 0
|02.05.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|4 : 1
|18.04.2021
|Кубок Шотландии
|4-й раунд
|2 : 0
|21.03.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 32
|1 : 1
|02.01.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|1 : 0
|17.10.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|0 : 2
|29.12.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|1 : 2
|08.12.2019
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 1
|01.09.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|31
|76
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|31
|73
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|31
|53
| 4
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|31
|39
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|31
|37
| 6
Плей-офф чемпионов
|Ливингстон
|31
|37
| 7
Переходной турнир
|Росс Каунти
|31
|36
| 8
Переходной турнир
|Мазервелл
|31
|36
| 9
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|31
|36
| 10
Переходной турнир
|Абердин
|31
|35
| 11
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|31
|27
| 12
Переходной турнир
|Данди
|31
|23