Реал Сосьедад - Эспаньол 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
04 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|28.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 3
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|14.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 2
|11.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|23.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|10.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 2
|09.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|76,7
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|65,5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|63,3
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|64,3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|57,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|55,2
|7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|50,0
|8
|Атлетик Б
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|47,1
|9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|46,0
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|43,7
|11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|40,0
|12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|41,4
|13
|Райо Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|38,1
|14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|35,6
|15
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|36,8
|16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|32,2
|17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|31,0
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|28,9
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
|24,4