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Реал Сосьедад - Эспаньол 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
04 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
Реал Сосьедад Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
28.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол1 : 0Реал Сосьедад
02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Реал Сосьедад2 : 0Эспаньол
22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Эспаньол1 : 3Реал Сосьедад
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Эспаньол2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад3 : 2Эспаньол
11.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Эспаньол2 : 1Реал Сосьедад
23.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад1 : 1Эспаньол
10.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Эспаньол1 : 2Реал Сосьедад
09.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Реал Сосьедад1 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид30216361-266976,7
2
Лига чемпионов
Севилья291512240-195765,5
3
Лига чемпионов
Атлетико М30176757-375763,3
4
Лига чемпионов
Барселона28159456-295464,3
5
Лига Европы
Бетис29155950-355057,5
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад29139729-294855,2
7 Вильярреал30129948-294550,0
8 Атлетик Б291011833-284147,1
9 Валенсия291010942-434046,0
10 Осасуна291081129-363843,7
11 Сельта30991234-343640,0
12 Эспаньол29991135-413641,4
13 Райо Вальекано28951429-343238,1
14 Хетафе307111228-333235,6
15 Эльче29881330-403236,8
16 Гранада296101331-462832,2
17 Кадис295121225-412731,0
18
Зона вылета
Мальорка30681626-502628,9
19
Зона вылета
Леванте304101633-582224,4
20
Зона вылета
Алавес30571824-522224,4

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